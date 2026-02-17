Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È scattata una denuncia per furto aggravato a Como. Una ragazza di 15 anni, di origine pakistana e residente in città, è stata fermata dopo essere stata sorpresa a rubare prodotti cosmetici in un supermercato di via Pasquale Paoli. La giovane è stata poi riaffidata al padre.

La dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 19.30 di ieri, quando una volante è stata inviata presso un supermercato di via Pasquale Paoli a Como in seguito a una segnalazione di furto di merce. L’addetto alla vigilanza aveva già fermato la presunta responsabile prima dell’arrivo degli agenti.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la giovane, regolarmente residente in città, era entrata nel supermercato insieme a un’amica. Entrambe hanno subito attirato l’attenzione dell’addetto alla sicurezza, che ha deciso di seguirle tramite le telecamere a circuito chiuso. La 15enne è stata vista mentre prelevava diversi prodotti di cosmetica, tra cui rossetti e mascara, nascondendoli nel giubbotto. Poco prima di oltrepassare le casse senza pagare, si è separata dall’amica, che è riuscita a lasciare la struttura senza essere fermata.

L’intervento della Polizia e la denuncia

Gli agenti, giunti sul posto, hanno preso in consegna la ragazza e recuperato circa 100 euro di merce rubata, che è stata immediatamente restituita al supermercato. Dopo aver ascoltato le testimonianze dell’addetto alla vigilanza e aver ricostruito l’accaduto, la giovane è stata accompagnata in Questura.

Le conseguenze per la minore

La 15enne è stata denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano per furto aggravato. Poco dopo, il padre della ragazza è stato chiamato in Questura, dove le è stata riaffidata. L’amica che era con lei è riuscita a dileguarsi e non è stata identificata.

