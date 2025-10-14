Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per tentata rapina impropria a Bologna, dove un uomo di 51 anni è stato fermato dopo aver rubato detersivi in un negozio e aver minacciato un addetto alla sicurezza con dello spray orticante. L’episodio si è verificato all’interno di un esercizio commerciale di Viale Marconi. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, la refurtiva, del valore di circa 300 euro, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

La dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato quando il 51enne, cittadino italiano disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, ha fatto ingresso in un esercizio commerciale situato in Viale Marconi, nel capoluogo emiliano. L’uomo ha prelevato dagli scaffali diverse confezioni di detersivo, cercando poi di allontanarsi senza pagare la merce.

L’intervento della vigilanza e la minaccia con spray

L’addetto alla vigilanza, che aveva notato il comportamento sospetto del cliente sin dal suo ingresso, ha seguito attentamente i suoi movimenti. Quando il 51enne ha oltrepassato le casse senza effettuare il pagamento, il vigilante ha tentato di fermarlo. A quel punto, l’uomo ha estratto uno spray orticante e ha minacciato l’addetto, nel tentativo di garantirsi la fuga e portare a termine il furto.

L’arrivo dei Carabinieri e l’arresto

La situazione è stata rapidamente segnalata alle forze dell’ordine. Una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Bologna è intervenuta in pochi istanti, riuscendo a individuare e bloccare il fuggitivo ancora nei pressi dell’esercizio commerciale. L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di tentata rapina impropria.

