Furto di elettricità da 155mila euro all'Olgiata a Roma, chiama i tecnici ma scoprono l'allaccio abusivo
Un uomo di 49 anni è stato arrestato per furto di elettricità nella frazione di Olgiata a Roma, dopo aver chiamato i tecnici: scoperto l'allaccio abusivo
Aveva chiamato i tecnici per un problema alla rete elettrica, a cui si era collegato abusivamente. Un 49enne è stato arrestato nella frazione Olgiata di Roma con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica, dopo la scoperta dei carabinieri che l’appartamento dell’uomo era allacciato direttamente alla rete pubblica, per un danno stimato in oltre 150mila euro.
La segnalazione all’Olgiata
L’intervento dei tecnici è stato richiesto dallo stesso proprietario per un presunto disservizio alla rete nella sua casa all’Olgiata, borgata alla periferia nord di Roma.
Arrivati nell’abitazione, gli operatori specializzati di Areti Spa hanno scoperto che l’immobile era allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica, evitando così di essere rilevato dal sistema di contabilizzazione dei consumi.
L’allaccio abusivo a Roma
Scattata la segnalazione, nell’abitazione in zona largo Olgiata sono arrivati i carabinieri della stazione Roma La Storta, che hanno arrestato l’uomo di 49 anni, romano già noto alle forze dell’ordine.
Secondo quanto calcolato dai tecnici di Areti, il consumo di luce e dell’energia per gli elettrodomestici senza passare dal contatore avrebbe causato un danno economico per la società distributrice che ammonterebbe a 155.640 euro.
Il furto di energia elettrica
Come riportato da Il Messaggero, l’uomo è stato accompagnato in manette al tribunale di Roma, dove l’arresto è stato successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria.
Il furto di energia elettrica rientra nella fattispecie descritta dall’articolo 624 del codice penale, che tra le “cose mobili” oggetto del reato prevede “anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico”.
La Cassazione si è espressa in recenti sentenze stabilendo che il furto di energia elettrica integri un furto aggravato dall’utilizzo di un “mezzo fraudolento” o “da violenza sulle cose” come stabilito all’articolo 625, comma 1, n. 2, c.p., punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da 927 euro a 1500 euro.