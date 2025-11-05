Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state denunciate per furto di energia elettrica e sette sono state segnalate per occupazione abusiva di alloggi popolari a Portopalo di Capo Passero. L’intervento, disposto dal Questore di Siracusa, ha avuto come obiettivo il contrasto alla criminalità diffusa nella zona.

Controlli straordinari sul territorio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di P.S. di Pachino hanno effettuato un servizio di controllo straordinario a Portopalo di Capo Passero. L’attività, voluta dal Questore di Siracusa, ha previsto una serie di verifiche mirate per prevenire e reprimere fenomeni di criminalità che interessano il territorio.

Identificate venticinque persone e controllati sedici veicoli

Nel corso dell’operazione, sono state identificate 25 persone e controllati 16 veicoli. Gli agenti hanno inoltre elevato una sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada, dimostrando l’attenzione anche verso il rispetto delle norme di sicurezza stradale.

Denunciato un uomo per inosservanza delle prescrizioni della libertà personale

Durante i controlli, la Polizia ha denunciato un uomo di 28 anni per inosservanza delle prescrizioni legate alla misura della libertà vigilata con obbligo di dimora nel comune di Acireale. L’uomo è stato trovato dagli agenti mentre dormiva all’interno della propria auto nella località di Portopalo di Capo Passero, in violazione delle restrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

Furto di energia elettrica: due persone denunciate

Un altro aspetto rilevante dell’operazione ha riguardato la lotta al furto di energia elettrica. Grazie anche al supporto di personale tecnico specializzato, i controlli si sono concentrati nella zona delle case popolari, dove due persone sono state denunciate per essersi allacciate abusivamente alla rete pubblica, sottraendo così energia elettrica senza autorizzazione.

Sette denunce per occupazione abusiva di alloggi popolari

Le verifiche hanno permesso di accertare anche casi di occupazione abusiva degli appartamenti di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa. In totale, sette persone sono state denunciate per aver occupato senza titolo gli immobili destinati all’edilizia residenziale pubblica.

