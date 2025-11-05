Furto di energia e occupazioni abusive a Portopalo di Capo Passero, 9 persone nei guai
Due persone denunciate per furto di energia elettrica e sette per occupazione abusiva a Portopalo di Capo Passero dopo controlli della Polizia.
Due persone sono state denunciate per furto di energia elettrica e sette sono state segnalate per occupazione abusiva di alloggi popolari a Portopalo di Capo Passero. L’intervento, disposto dal Questore di Siracusa, ha avuto come obiettivo il contrasto alla criminalità diffusa nella zona.
Controlli straordinari sul territorio
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di P.S. di Pachino hanno effettuato un servizio di controllo straordinario a Portopalo di Capo Passero. L’attività, voluta dal Questore di Siracusa, ha previsto una serie di verifiche mirate per prevenire e reprimere fenomeni di criminalità che interessano il territorio.
Identificate venticinque persone e controllati sedici veicoli
Nel corso dell’operazione, sono state identificate 25 persone e controllati 16 veicoli. Gli agenti hanno inoltre elevato una sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada, dimostrando l’attenzione anche verso il rispetto delle norme di sicurezza stradale.
Denunciato un uomo per inosservanza delle prescrizioni della libertà personale
Durante i controlli, la Polizia ha denunciato un uomo di 28 anni per inosservanza delle prescrizioni legate alla misura della libertà vigilata con obbligo di dimora nel comune di Acireale. L’uomo è stato trovato dagli agenti mentre dormiva all’interno della propria auto nella località di Portopalo di Capo Passero, in violazione delle restrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.
Furto di energia elettrica: due persone denunciate
Un altro aspetto rilevante dell’operazione ha riguardato la lotta al furto di energia elettrica. Grazie anche al supporto di personale tecnico specializzato, i controlli si sono concentrati nella zona delle case popolari, dove due persone sono state denunciate per essersi allacciate abusivamente alla rete pubblica, sottraendo così energia elettrica senza autorizzazione.
Sette denunce per occupazione abusiva di alloggi popolari
Le verifiche hanno permesso di accertare anche casi di occupazione abusiva degli appartamenti di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa. In totale, sette persone sono state denunciate per aver occupato senza titolo gli immobili destinati all’edilizia residenziale pubblica.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.