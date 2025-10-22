Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione per 15 giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di un club privato al Quartiere Tamburi. Il provvedimento, emesso dal Questore, è stato notificato al presidente pro-tempore del circolo, che è stato anche denunciato per ricettazione e furto aggravato di energia elettrica. La decisione è stata presa a seguito di controlli che hanno portato al sequestro di slot machine e denaro, oltre a sanzioni amministrative per un totale di 181mila euro.

Controlli e provvedimento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sospensione dell’attività del club privato situato in via Buonarroti, nel Quartiere Tamburi, è stata notificata dal personale della Polizia di Stato al presidente pro-tempore dell’associazione. Il provvedimento, firmato dal Questore di Taranto, dr. Michele Davide Sinigaglia, è arrivato dopo una serie di controlli approfonditi sul locale.

Le accuse al presidente: ricettazione e furto aggravato di energia elettrica

Durante le verifiche, il presidente pro-tempore del circolo è stato denunciato in stato di libertà perché ritenuto presunto responsabile dei reati di ricettazione e furto aggravato di energia elettrica. All’interno dei locali sono stati infatti recuperati numerosi attrezzi da lavoro che si sospetta siano di provenienza furtiva.

Slot machine irregolari e sequestro di denaro

Nel corso dei controlli, il personale della Divisione Polizia Amministrativa ha riscontrato la presenza di 18 apparecchi di intrattenimento, tra cui slot machine, non collegati alla rete dell’Agenzia delle Entrate e dei Monopoli di Stato. Questa situazione rappresenta una violazione della normativa vigente. Le slot machine e il denaro contenuto al loro interno, per un importo superiore a 15mila euro, sono stati posti sotto sequestro.

Sanzioni amministrative e motivazioni della sospensione

Oltre al sequestro, sono state elevate due sanzioni amministrative distinte, per un ammontare complessivo di 181mila euro. Il provvedimento di sospensione dell’attività è stato adottato anche in considerazione dei precedenti controlli delle Forze dell’Ordine, che avevano già evidenziato la presenza costante nel circolo di persone con precedenti di polizia. Questa situazione è stata ritenuta potenzialmente pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica.

