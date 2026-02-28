Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state denunciate per furto di energia elettrica a Carlentini (Siracusa), a seguito di una segnalazione ricevuta tramite l’app YouPol. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha riscontrato collegamenti abusivi e pericolosi alla rete elettrica.

Indagine avviata grazie a una segnalazione digitale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso il via dopo che una segnalazione è stata inviata attraverso l’applicazione YouPol. Questo strumento, messo a disposizione dalla Polizia di Stato, permette ai cittadini di comunicare in modo diretto e anche anonimo con la sala operativa della Questura, segnalando episodi sospetti o illeciti.

Verifiche tecniche e scoperta degli allacci abusivi

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Lentini, insieme a tecnici della società di distribuzione dell’energia elettrica, hanno effettuato controlli approfonditi su numerosi allacci presenti nel territorio di Carlentini. Durante queste verifiche, sono stati individuati alcuni collegamenti irregolari che consentivano l’approvvigionamento illecito di energia elettrica. Oltre a configurare il reato di furto, tali allacciamenti sono risultati particolarmente pericolosi per la sicurezza pubblica, a causa delle condizioni fatiscenti degli impianti abusivi.

Due persone denunciate per furto di energia elettrica

Al termine delle operazioni di controllo, 2 persone sono state formalmente denunciate per furto di energia elettrica. La Polizia di Stato ha sottolineato come questi comportamenti non solo costituiscano un danno economico per la collettività, ma rappresentino anche un rischio concreto per l’incolumità delle persone, a causa della precarietà degli allacciamenti scoperti.

L’importanza dell’app YouPol nella prevenzione dei reati

L’applicazione YouPol si conferma uno strumento fondamentale per la prevenzione e la repressione di diversi tipi di reati. Oltre a segnalare episodi di furto, l’app è pensata per contrastare fenomeni come il bullismo, lo spaccio di sostanze stupefacenti e la violenza domestica. Attraverso la piattaforma, i cittadini possono inviare messaggi, foto e video in tempo reale, contribuendo attivamente alla sicurezza del territorio.

