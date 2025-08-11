Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto di energia elettrica e sicurezza stradale sono stati al centro di una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato nei giorni scorsi nel quartiere di Catania Librino. Otto persone sono state denunciate per allacci abusivi alla rete pubblica, mentre numerose sanzioni sono state elevate per violazioni al Codice della Strada. L’intervento, coordinato dal Commissariato di P.S. Librino, è stato realizzato con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale e la collaborazione di personale ENEL.

Operazione congiunta tra Polizia e ENEL: la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’azione di contrasto ha avuto luogo nei giorni scorsi nel popoloso quartiere di Catania Librino. L’obiettivo principale era quello di arginare il fenomeno dei furti di energia elettrica, una piaga che da tempo affligge la zona e che comporta gravi rischi per la sicurezza pubblica e per l’incolumità dei cittadini.

Controlli mirati e presidio del territorio

Il servizio straordinario è stato coordinato dal personale del Commissariato di P.S. Librino, con il supporto operativo delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale. Queste ultime sono state impiegate in posti di controllo strategici, posizionati nei principali punti di accesso all’area interessata, garantendo così una cornice di sicurezza per tutte le operazioni svolte.

I controlli si sono concentrati in particolare nella zona di via dei Sanguinelli e nelle strade limitrofe, dove una capillare perlustrazione del territorio ha permesso di individuare alcune palazzine collegate abusivamente alla rete elettrica pubblica. Gli allacci, spesso realizzati in modo improvvisato e senza alcuna protezione, rappresentano un serio pericolo per la collettività, potendo provocare sovraccarichi, cortocircuiti e persino incendi, con conseguenze potenzialmente drammatiche sia per i residenti che per i passanti.

Otto persone denunciate per furto di energia elettrica

A seguito delle verifiche effettuate, 8 persone sono state denunciate per furto di energia elettrica. Le indagini hanno accertato che gli indagati avevano predisposto allacci diretti alla rete pubblica, bypassando i sistemi di misurazione e sottraendo così energia in modo illecito. Va ricordato che, come previsto dalla legge, per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

Il fenomeno degli allacci abusivi non solo costituisce un reato perseguibile penalmente, ma mette a rischio la sicurezza degli stabili e delle persone, oltre a causare danni economici rilevanti alla collettività e alle aziende fornitrici di energia.

Rischi per la sicurezza collettiva

Gli allacciamenti irregolari, spesso realizzati senza alcuna competenza tecnica e privi di dispositivi di sicurezza, possono provocare gravi incidenti. Sovraccarichi e cortocircuiti sono all’ordine del giorno in queste situazioni, e non sono rari i casi di incendi che possono mettere in pericolo la vita degli abitanti e di chi si trova a transitare nelle vicinanze.

Le forze dell’ordine, con il supporto dei tecnici ENEL, hanno provveduto a mettere in sicurezza le aree interessate e a interrompere gli allacci abusivi, prevenendo così ulteriori rischi per la comunità.

Controlli stradali e prevenzione degli incidenti

Nell’ambito della stessa operazione, la Polizia di Stato ha svolto anche una parallela attività di controllo volta a garantire il rispetto delle norme del Codice della Strada. Durante questi controlli, è stato evitato un grave incidente: una donna, per un errore di distrazione, ha imboccato contromano la rampa d’uscita dell’asse attrezzato in direzione Librino, rischiando di scontrarsi con le auto in transito. Gli agenti sono prontamente intervenuti, mettendo in sicurezza l’area e ripristinando la normale circolazione. La donna è stata sanzionata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Bilancio dei controlli: numeri e sanzioni

Nel corso del servizio straordinario, sono state identificate 135 persone, di cui 37 con precedenti penali. Sono stati controllati 51 veicoli e sono state elevate 10 contravvenzioni al Codice della Strada. Tra queste, 3 per guida senza casco, 3 per mancata copertura assicurativa e 1 per mancata revisione. Inoltre, 3 veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo e 3 a sequestro.

Questi dati testimoniano l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la legalità e la sicurezza nel quartiere, sia dal punto di vista della prevenzione dei reati che della tutela della circolazione stradale.

Prossimi interventi e impegno costante

Le autorità hanno annunciato che ulteriori controlli saranno effettuati nei prossimi giorni nel territorio di competenza del Commissariato Librino, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di illegalità diffusa e garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.

L’operazione rappresenta solo una delle tante iniziative messe in campo dalle forze dell’ordine per fronteggiare situazioni di degrado e illegalità che minano la qualità della vita nei quartieri più difficili della città.

Collaborazione tra istituzioni e cittadini

Il successo di queste operazioni è reso possibile anche grazie alla collaborazione tra le diverse istituzioni coinvolte: Polizia di Stato, Reparto Prevenzione Crimine, ENEL e, non da ultimo, i cittadini che segnalano situazioni sospette e contribuiscono a mantenere alta l’attenzione sul territorio.

Le forze dell’ordine invitano la popolazione a continuare a collaborare, segnalando tempestivamente ogni episodio di furto, illegalità o situazioni di pericolo, per consentire interventi rapidi ed efficaci.

Un quartiere sotto osservazione

Il quartiere di Catania Librino resta dunque sotto la lente di ingrandimento delle autorità, che promettono di proseguire con determinazione nella lotta ai reati e nella promozione della legalità, per restituire sicurezza e serenità ai residenti.

IPA