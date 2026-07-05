Furto di fentanyl a Roma, il sospetto della talpa all'ospedale Israelitico e azione su commissione

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Vanno avanti le indagini sul furto di 80 fiale di Fentanest, il farmaco anestetico a base di fentanyl, sparite dalla cassaforte della farmacia dell’ospedale Israelitico di Roma. Gli investigatori ora concentrano l’attenzione sull’ipotesi di un basista interno e non escludono che il colpo possa essere stato eseguito su commissione. Al centro degli accertamenti ci sono i registri delle consegne, il sistema di custodia delle chiavi e le misure di sicurezza adottate dalla struttura sanitaria.

Furto di fentanyl a Roma, le indagini

Le indagini dei carabinieri entrano nel vivo dopo il sopralluogo effettuato all’ospedale Israelitico, nel quartiere Magliana, per ricostruire l’esatta dinamica del furto delle 80 fiale di Fentanest.

Come riferito dal Corriere della Sera, uno degli elementi ritenuti decisivi dagli investigatori è stabilire quando la partita del farmaco sia stata consegnata alla struttura, così da restringere il periodo in cui sarebbe avvenuta la sottrazione.

L’ispezione ha riguardato la documentazione relativa alle consegne dei medicinali, i registri delle presenze del personale e le procedure di sicurezza adottate nella portineria e nel reparto Farmacia, dove si trova la cassaforte che custodiva il medicinale.

Il sospetto della talpa all’ospedale Israelitico

Secondo quanto emerso, il contenitore blindato non sarebbe stato forzato.

Sarebbe stato invece aperto con la chiave e successivamente richiuso, particolare che rafforza il sospetto di un possibile coinvolgimento interno.

Le chiavi della cassaforte, infatti, erano custodite dalle guardie giurate e riconsegnate al termine di ogni turno di servizio.

Per questo motivo gli investigatori valutano la presenza di un possibile basista all’interno dell’ospedale, pur senza escludere che il furto possa essere stato commissionato da soggetti esterni interessati a impossessarsi del potente oppioide.

Al momento, comunque, non risultano persone iscritte nel registro degli indagati.

Registri non aggiornati e possibili sopralluoghi

Sotto osservazione, come riportato dal Corriere della Sera, ci sarebbero però una decina di dipendenti della struttura e due addetti alla vigilanza in servizio durante il turno notturno, gli unici ad avere la disponibilità delle chiavi necessarie ad aprire la cassaforte.

Sempre secondo il Corriere della Sera, gli investigatori sospettano inoltre che i registri relativi ai farmaci possano non essere stati aggiornati correttamente.

I carabinieri, coordinati dalla Procura di Roma che procede per i reati di furto e spaccio di sostanze stupefacenti contro ignoti, hanno già acquisito e analizzato le immagini delle telecamere presenti nell’ospedale per ricostruire i movimenti di dipendenti e visitatori tra il 22 e il 24 giugno.

Quello, infatti, è il periodo in cui sarebbe stato commesso il furto, estendendo però i controlli anche ai giorni precedenti per verificare eventuali sopralluoghi.

La quantità di farmaco sottratta

Un altro elemento che resta senza spiegazione riguarda la quantità di farmaco sottratta: i responsabili del colpo, infatti, non avrebbero portato via l’intera fornitura disponibile, ma soltanto una parte delle confezioni custodite nella cassaforte.

Una circostanza che lascia aperta l’ipotesi che l’obiettivo fosse quello di non far emergere immediatamente l’ammanco.

L’assenza di alcune scatole di Fentanest è stata notata da alcuni dipendenti del reparto Farmacia, che hanno subito dato l’allarme.

La denuncia è stata poi presentata dai vertici dell’ospedale il 24 giugno, mentre gli investigatori stanno verificando anche se vi siano stati eventuali ritardi nella segnalazione della scomparsa del medicinale.