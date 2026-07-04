Furto di fentanyl all'ospedale Israelitico di Roma, sospetti su 10 dipendenti: fiale rubate in giorni diversi

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La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per furto e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio a seguito della scomparsa dalla cassaforte dell’ospedale Israelitico capitolino di 80 fiale di fentanyl. Le indagini si concentrano sui 10 dipendenti che avevano accesso alle chiavi della cassaforte nella quale era custodito il potente analgesico oppioide.

Il furto all’ospedale di Roma

Il furto si è consumato due volte, a due giorni di distanza: il 22 e il 24 giugno. È stato dopo il secondo ammanco che i responsabili hanno sporto denuncia.

“Ho sporto la denuncia ma non mi so spiegare come sia potuta succedere una cosa simile. Abbiamo sempre svolto tutti i controlli necessari” ha spiegato al Messaggero la responsabile della farmacia ospedaliera.

ANSA

I farmaci erano custoditi in una cassaforte che non presentava alcun segno di infrazione, sarebbe stata dunque aperta con la chiave.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per furto e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, al momento contro ignoti.

Scomparse 20mila dosi di fentanyl

A essere scomparse dalla cassaforte della farmacia ospedaliera sono 80 fiale di fentanyl.

Si tratta di un potentissimo analgesico oppioide, somministrato ai pazienti in quantità microscopiche, è infatti 80 volte più potente della morfina.

Secondo fonti di Palazzo Chigi, dalla quantità rubata si possono ricavare fino a 20mila dosi da rivendere nel mercato nero degli stupefacenti.

Considerata la potenza della droga, ogni dose potrebbe essere letale per chi la assume.

Sospettati i dipendenti dell’Israelitico

Le indagini sono condotte dai carabinieri della stazione Roma Trullo, dal nucleo operativo di Roma Eur e del Nas.

Gli inquirenti hanno analizzato gli orari di entrata e uscita e ascolteranno tutti i dipendenti che, tra il 22 e il 24 giugno, hanno avuto accesso alla farmacia, oltre a chi è entrato per fare pulizia o altri lavori.

Sono 10 gli operatori ospedalieri che hanno accesso alla chiave della cassaforte, più un addetto alla guardiania notturna che la custodisce negli orari di chiusura.

Al vaglio anche le immagini delle telecamere di sicurezza che, tuttavia, non sono presenti nella stanza in cui si trova la cassaforte.

L’obiettivo è capire se a compiere il furto sia stata una figura interna all’ospedale o un estraneo riuscito a entrare in possesso della chiave.