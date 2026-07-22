Furto di Fentanyl dall'ospedale Israelitico di Roma, due indagati per le fiale rubate: chi sono

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Due custodi dell’ospedale Israelitico di Roma sarebbero indagati nell’inchiesta sul furto di 80 fiale di Fentanyl sparite dalla farmacia della struttura sanitaria. La Procura di Roma avrebbe ristretto il campo delle verifiche e starebbe cercando di ricostruire non solo chi abbia materialmente sottratto il farmaco, ma anche quale fosse la destinazione del potente oppioide.

Furto di Fentanyl ospedale Israelitico Roma, gli indagati

Secondo quanto riportato da Euronews, il quantitativo sottratto sarebbe idoneo a confezionare fino a circa 20mila dosi potenzialmente destinate al consumo illecito.

Altre stime citate nell’inchiesta parlano invece di circa duemila dosi, a conferma della necessità di chiarire con precisione il valore e il possibile utilizzo dell’ammanco.

ANSA

Come riportato dall’ANSA, gli indagati sono due custodi dell’ospedale Israelitico di Roma.

Gli investigatori starebbe verificando il loro possibile ruolo nella sparizione delle fiale.

Il furto sarebbe avvenuto senza segni evidenti di effrazione.

Nel fascicolo aperto si procederebbe per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La pista della medicina clandestina

Come riporta SkyTg24, una delle ipotesi seguite dagli investigatori riguarderebbe il possibile mercato della medicina clandestina.

Il sospetto, secondo la ricostruzione, è che le fiale non fossero necessariamente destinate alle piazze dello spaccio tradizionale, ma a un circuito clandestino composto da studi abusivi, ambulatori fuori norma o persone prive di abilitazione.

In questo contesto, un farmaco come il Fentanyl può assumere un valore molto alto.

Si tratta infatti di una sostanza ad alto rischio, normalmente sottoposta a rigide procedure di tracciabilità e conservazione.

Le falle nella custodia delle fiale

Le ispezioni disposte dal ministero della Salute, insieme a Regione Lazio, Asl e Nas, avrebbero evidenziato possibili criticità nella conservazione del farmaco.

Le chiavi dell’armadio blindato non sarebbero state tenute all’interno della farmacia, ma in un locale vicino.

Sarebbero state nascoste, ma comunque raggiungibili da chi poteva accedere a quell’area.

Questo dettaglio sarebbe considerato importante dagli investigatori, perché potrebbe spiegare come sia stato possibile sottrarre una quantità significativa di fiale senza forzare la cassetta di sicurezza.

Quando sarebbe avvenuto il furto

Il furto sarebbe stato collocato in un arco temporale compreso tra l’11 giugno e il 23 giugno.

L’11 giugno sarebbe stato effettuato l’ultimo controllo delle giacenze.

Il 23 giugno, invece, il personale della farmacia si sarebbe accorto dell’ammanco.

In un primo momento le fiale mancanti erano state quantificate in 60.

Il giorno seguente il conteggio è salito a 80.

Per la Procura non si tratterebbe di due furti distinti, ma di un errore nella prima ricognizione delle scorte.