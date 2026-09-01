Furto di ferro e rame in un cantiere di via Gelso Bianco a Catania, arrestati due uomini di 32 e 33 anni

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Due uomini sono stati arrestati per furto aggravato dopo essere stati sorpresi a rubare ferro e rame da un cantiere nei pressi di via Gelso Bianco. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, intervenuta su segnalazione del personale di vigilanza. I due, entrambi catanesi e già noti alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio, sono stati fermati mentre caricavano il materiale su un furgone utilizzando un mezzo della ditta edile. La refurtiva è stata restituita al proprietario e per i responsabili sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa del giudizio.

Il blitz della Polizia di Stato: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei pressi di via Gelso Bianco, dove il personale di vigilanza ha notato due uomini, rispettivamente di 32 e 33 anni, a bordo di un grosso furgone all’interno di un’area di cantiere. Insospettiti dalla presenza del veicolo, che non risultava tra quelli autorizzati a operare nella zona, i vigilanti hanno immediatamente allertato la Sala Operativa della Questura di Catania.

L’intervento degli agenti e l’arresto in flagranza

La pattuglia della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si è recata rapidamente sul posto. Gli agenti hanno sorpreso i due uomini mentre erano intenti a caricare ferro e rame nel cassone del furgone, utilizzando un “ragno” di proprietà della ditta edile per velocizzare le operazioni. Dopo averli fermati, i poliziotti hanno accertato che i due erano già conosciuti per precedenti legati a reati contro il patrimonio.

La denuncia e la restituzione della refurtiva

Il responsabile del cantiere è intervenuto sul luogo dell’accaduto e ha formalizzato la denuncia, confermando che i due uomini non avevano alcuna autorizzazione per accedere all’area. Gli agenti hanno quindi proceduto a restituire tutto il materiale sottratto al legittimo proprietario, chiudendo così il cerchio sull’episodio di furto.

Le misure cautelari e il procedimento giudiziario

Al termine delle verifiche, i due uomini sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. In attesa del rito per direttissima davanti al giudice, per entrambi è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. Si ricorda che, come previsto dalla legge, vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

IPA