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Due cittadini italiani sono stati arrestati nella notte tra il 9 e il 10 maggio per furto di gasolio e diserbanti ai danni di una nota azienda di conduzione di vigneti. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Verona, e ha portato al sequestro di 12 taniche di gasolio e 30 flaconi di prodotti fitosanitari. Gli arrestati, un quarantenne di Lavagno e un trentenne di Soave, sono stati fermati grazie a un controllo mirato della Squadra Mobile scaligera.

Operazione coordinata dalla Procura di Verona

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione che ha portato all’arresto dei due uomini si inserisce in una più ampia attività investigativa volta a contrastare i reati contro il patrimonio. La notte tra il 9 e il 10 maggio, gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato i sospettati mentre erano alla guida di un’automobile e li hanno sottoposti a un controllo mirato.

Durante il controllo, i poliziotti hanno scoperto che i due erano in possesso di 12 taniche di gasolio, per un totale di circa 180 litri, appena sottratti a un’azienda specializzata nella conduzione di vigneti per conto terzi. Non solo: la vettura utilizzata per commettere il furto risultava appartenere proprio alla stessa azienda danneggiata. Uno dei due arrestati, infatti, era un dipendente della ditta, mentre l’altro aveva lavorato in passato per la medesima società.

Complicità interna e conoscenza delle dinamiche aziendali

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la conoscenza delle procedure e delle abitudini aziendali ha permesso ai due indagati di agire in modo da non essere notati dagli altri dipendenti. Hanno approfittato dell’orario di chiusura e hanno preso di mira una delle sedi meno sorvegliate, situata in località Tendina, nella frazione Romagnano di Grezzana (VR).

Perquisizioni e ulteriori sequestri

Nel corso delle successive perquisizioni, gli agenti della Squadra Mobile hanno rinvenuto anche 30 flaconi di prodotti fitosanitari, simili a diserbanti, sui quali sono in corso accertamenti. Si sospetta che questi prodotti siano stati sottratti alla stessa azienda nei giorni precedenti al furto di gasolio.

IPA