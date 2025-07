Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone denunciate a Bolzano: una coppia è stata accusata di furto aggravato in concorso dopo aver sottratto capi d’abbigliamento da un noto negozio del centro commerciale Twenty. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, quando i due sono stati scoperti grazie alle indagini avviate a seguito della denuncia dell’esercente.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato presso il centro commerciale “Twenty” di Bolzano. Una coppia è stata denunciata per furto aggravato in concorso dopo essere stata identificata come responsabile della sottrazione di 3 maglioni di marca da un negozio di abbigliamento molto frequentato.

La dinamica del furto

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due sospettati hanno agito con destrezza e premeditazione. Fingendo di voler provare alcuni maglioni, si sono diretti verso i camerini del negozio. Approfittando della confusione generata dalla presenza di numerosi clienti e della momentanea distrazione del personale, la coppia è riuscita a superare le barriere antitaccheggio senza essere notata, portando con sé la refurtiva.

Il tentativo di fuga e l’intervento del direttore

Il direttore del negozio, insospettito dall’attivazione dell’allarme sonoro delle barriere antitaccheggio, ha tentato di fermare i responsabili. Tuttavia, i due sono riusciti a dileguarsi rapidamente, abbandonando il centro commerciale Twenty e facendo perdere le proprie tracce nelle vie circostanti.

L’indagine dei Carabinieri

L’indagine è partita subito dopo la denuncia presentata dall’esercente presso gli uffici di via Dante 30. Gli investigatori della Sezione Operativa dei Carabinieri di Bolzano hanno analizzato attentamente i filmati delle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale. Grazie al confronto delle immagini e a un lavoro di identificazione, sono riusciti a risalire all’identità della coppia responsabile del furto.

La denuncia e le accuse

Al termine delle indagini, i militari hanno formalizzato la denuncia nei confronti dei due soggetti, accusati di furto aggravato in concorso. La refurtiva, composta da 3 maglioni firmati, non è stata ritrovata al momento della denuncia, ma le prove raccolte sono risultate sufficienti per procedere nei confronti dei responsabili.

Il contesto: sicurezza nei centri commerciali

L’episodio ha riportato l’attenzione sulla sicurezza all’interno dei grandi centri commerciali come il Twenty di Bolzano. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra esercenti e autorità per prevenire e contrastare episodi di furto e altri reati contro il patrimonio.

IPA