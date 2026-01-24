Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto di una minicar, inseguimento e arresti: è questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella mattinata di ieri ad Avellino. Secondo quanto comunicato dalle forze dell’ordine, quattro giovani sono stati fermati dopo aver tentato di sottrarre un veicolo nel centro cittadino, con l’obiettivo di darsi alla fuga. Tre maggiorenni sono stati arrestati, mentre un minorenne è stato denunciato.

La segnalazione e l’intervento immediato della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella mattinata di ieri, quando una chiamata di emergenza è giunta alla Sala Operativa della Questura di Avellino. Un cittadino ha segnalato un furto in corso: una minicar stava per essere sottratta nel pieno centro cittadino.

Gli agenti, già impegnati in un servizio anti-rapina, sono intervenuti tempestivamente. Hanno individuato due autovetture: una era la minicar appena rubata, l’altra un’auto di grossa cilindrata utilizzata dai complici per la fuga.

Il tentativo di fuga e l’inseguimento

I poliziotti hanno bloccato immediatamente la minicar, trovando a bordo un giovane nato nel 2008 e residente nella provincia di Napoli. Nel frattempo, i complici, a bordo dell’altra vettura, hanno tentato di allontanarsi rapidamente, dirigendosi verso il casello autostradale “Avellino Ovest” per cercare di far perdere le proprie tracce.

La Polizia ha subito diramato le ricerche e allertato il personale della Polizia Stradale di Avellino, che ha predisposto un posto di blocco agli ingressi autostradali. Il conducente dell’auto in fuga, pur di entrare in autostrada, ha urtato il veicolo della Polizia Stradale, causando lesioni a uno degli agenti impegnati nell’operazione.

Arresti e denunce: il bilancio dell’operazione

Al termine degli accertamenti, la minicar rubata è stata restituita al legittimo proprietario, uno studente del posto. I tre maggiorenni, rispettivamente di 18, 19 e 21 anni, sono stati arrestati e condotti presso la Casa Circondariale di Avellino. Il quarto complice, minorenne, è stato denunciato in stato di libertà.

Le accuse contestate ai giovani riguardano il furto aggravato e la resistenza a pubblico ufficiale, con l’aggravante delle lesioni provocate a un agente durante la fuga.

