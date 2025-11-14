Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato e ricettazione sono le accuse che hanno portato all’arresto di due uomini e alla denuncia di una donna a Trani. I fatti sono stati ricostruiti grazie alle indagini della Polizia di Stato, che ha sequestrato e restituito la refurtiva, per un valore di circa 4000 euro, sottratta a un esercizio commerciale.

Le indagini e l’operazione della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo che un esercizio commerciale di Corato ha subito un furto di numerosi articoli di biancheria intima. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corato, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trani, hanno avviato le indagini, supportate dall’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza sia privati che comunali.

Le misure cautelari e i provvedimenti giudiziari

Il Tribunale di Trani, su richiesta della Procura, ha emesso un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti dei tre indagati. La donna è stata denunciata in stato di libertà per ricettazione, mentre i due uomini sono stati arrestati per furto aggravato e ricettazione. Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal GIP, i due uomini avrebbero agito in concorso con la donna, asportando la merce dal negozio per poi destinarla alla ricettazione.

Il modus operandi e i precedenti

Uno dei due uomini arrestati è ritenuto responsabile anche di altri furti ai danni di esercizi commerciali, commessi con modalità simili. In particolare, si sarebbe introdotto fraudolentemente nei locali, forzando gli infissi, per poi sottrarre il denaro contenuto nei registratori di cassa e diversi prodotti. Le indagini hanno permesso di identificare con precisione gli autori dei reati e di ricostruirne le condotte.

Recupero della refurtiva e restituzione

La refurtiva, consistente in numerosi articoli di biancheria intima per un valore di circa 4000 euro, è stata recuperata dagli agenti del Commissariato di Corato. Dopo il sequestro, la merce è stata restituita all’esercente commerciale che ne era stato derubato, chiudendo così il cerchio sulle attività illecite contestate.

Al termine dell’operazione, i due uomini sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Trani, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA