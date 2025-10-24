Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre fermi per furto di orologi di lusso a Parma. I fatti si sono verificati durante la rassegna internazionale “Mercante in Fiera”. I responsabili, tre cittadini serbi, sono stati individuati e fermati dopo un colpo da 160.000 euro ai danni di un espositore. L’azione è stata sventata grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e all’analisi delle immagini di videosorveglianza.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella giornata di sabato 11 ottobre, quando, durante lo svolgimento della manifestazione “Mercante in Fiera” presso le fiere di Parma, un espositore di oggetti preziosi ha segnalato al numero unico di emergenza 112 la scomparsa di un plateau contenente 15 orologi di lusso. Il valore complessivo della refurtiva è stato stimato in circa 160.000 euro.

L’intervento immediato della Polizia

Ricevuta la segnalazione, un equipaggio della Squadra Mobile, allertato dalla Sala Operativa, si è recato sul posto per avviare le indagini. Gli agenti hanno subito visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all’interno dell’ente fieristico. Dai filmati, è emerso che nei pressi dello stand degli orologi si era avvicinato un uomo vestito di scuro e con un berretto, il quale, approfittando di un momento di distrazione del venditore – causato dalla presenza di un complice – aveva sottratto l’intero espositore con i preziosi orologi.

Il modus operandi della banda

Le immagini hanno permesso di ricostruire la dinamica del furto: i tre soggetti, dopo aver effettuato un primo sopralluogo presso lo stand, si sono fermati poco distante per definire i ruoli. Uno di loro ha svolto la funzione di palo, un altro ha distratto il commesso e il terzo ha materialmente prelevato la merce. Una volta impossessatisi del bottino, i tre hanno riposto gli orologi in una borsa di tela e si sono allontanati. Uno dei complici, per evitare di essere riconosciuto, ha avuto l’accortezza di cambiarsi la maglietta subito dopo il colpo.

L’individuazione del veicolo e la fuga

Seguendo i movimenti dei sospetti attraverso le telecamere, gli investigatori sono riusciti a individuare anche l’automobile utilizzata per la fuga e il relativo numero di targa. La Sala Operativa ha immediatamente diramato una nota di ricerca del veicolo su scala nazionale. Grazie alla collaborazione tra la Questura e il Centro Operativo Autostradale di Udine, si è scoperto che la stessa auto era transitata in ingresso in Italia pochi giorni prima, proprio lungo quel tratto autostradale.

L’arresto sulla strada e il recupero della refurtiva

Poche ore dopo il furto, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Gorizia – Distaccamento di Monfalcone – ha intercettato un veicolo corrispondente alle caratteristiche dell’auto ricercata. Gli agenti, dopo aver fermato l’auto in transito, hanno controllato gli occupanti e trovato all’interno una borsa di tela contenente 15 orologi e alcune locandine di altri eventi fieristici del settore dei preziosi.

L’identificazione e il fermo dei responsabili

I tre uomini sono stati accompagnati presso la Sezione Polizia Stradale di Gorizia e, una volta identificati come cittadini serbi di 62 anni, 53 anni e 57 anni, residenti all’estero, sono stati sottoposti a fermo di Polizia Giudiziaria dal personale della Stradale e della Squadra Mobile di Parma. Successivamente, sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Gorizia a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La convalida del fermo e le misure cautelari

Gli orologi recuperati sono stati posti sotto sequestro in attesa di essere restituiti ai legittimi proprietari. In data 14 ottobre, il Giudice per le Indagini Preliminari di Gorizia, valutando gli elementi raccolti dalla Polizia Giudiziaria e su richiesta della Procura, ha convalidato la misura adottata e disposto la custodia cautelare in carcere per i tre indagati.

IPA