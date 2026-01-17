Furto di piante d’ulivo a Sora, nei guai un 68enne colto in flagrante

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 68enne è stato denunciato a Sora, dove un furto di piante d’ulivo è stato segnalato in un esercizio commerciale nel pomeriggio di venerdì 16 gennaio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e trovato in possesso di chiavi alterate e grimaldelli.

L’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di venerdì 16 gennaio, quando una pattuglia del commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora è intervenuta a seguito di una segnalazione di furto presso un esercizio commerciale.

Intorno alle ore 14.30, la centrale operativa ha ricevuto una chiamata che segnalava un furto in corso in un negozio della città. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato nei pressi dell’attività commerciale un uomo corrispondente alla descrizione fornita dal denunciante. Il sospettato, un 68enne residente a Sora, aveva con sé una busta di plastica e, poco distante, sono stati rinvenuti due vasi contenenti piante di ulivo.

La refurtiva e la denuncia

La merce sottratta, del valore di circa 100 euro, è risultata essere stata asportata dall’esercizio commerciale adiacente, come confermato dalla persona offesa in sede di denuncia. Gli agenti hanno quindi proceduto al recupero della refurtiva e alla restituzione al legittimo proprietario.

Il profilo dell’indagato

L’uomo fermato risulta gravato da numerosi pregiudizi di polizia e già sottoposto alla misura cautelare personale coercitiva della presentazione alla Polizia Giudiziaria. Nonostante ciò, il 68enne è stato trovato in possesso di chiavi alterate, contraffatte e grimaldelli, strumenti comunemente utilizzati per commettere furti.

IPA