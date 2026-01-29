Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto a Medicina, in provincia di Bologna, dove tre persone sono state sorprese mentre tentavano di sottrarre rame da una cabina elettrica di un’azienda privata. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione della vigilanza privata, che ha permesso ai militari di cogliere in flagranza uno dei responsabili, un 30enne, mentre gli altri due complici sono riusciti a fuggire.

La segnalazione e l’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella zona industriale di Medicina. Il personale della vigilanza privata, monitorando da remoto l’area aziendale, ha notato la presenza sospetta di tre persone all’interno del perimetro di un’azienda. Immediatamente è stata allertata una pattuglia dei Carabinieri, che si è recata sul posto con tempestività.

Il tentativo di furto e la fuga dei malviventi

Giunti sul luogo segnalato, i militari hanno riscontrato la forzatura delle porte di una cabina elettrica, segno evidente di un tentativo di furto probabilmente mirato all’asportazione del rame contenuto nei cavi elettrici. In quel momento, i Carabinieri hanno individuato tre individui con il volto coperto, intenti ad armeggiare nei pressi della cabina. Alla vista delle forze dell’ordine, i sospetti hanno scavalcato le recinzioni delle aziende limitrofe, dandosi alla fuga.

L’inseguimento e l’arresto

Ne è nato un inseguimento a piedi che si è protratto nei campi e lungo un canale di scolo, dove l’acqua scorreva con forza. I militari sono riusciti a bloccare, non senza difficoltà, uno dei tre uomini, identificato poi come un 30enne. Gli altri due complici, invece, sono riusciti a guadare il corso d’acqua e, nel tentativo di ostacolare i Carabinieri, hanno lanciato sassi contro di loro prima di far perdere le proprie tracce.

Il materiale sequestrato e il sopralluogo

Durante la perquisizione, il 30enne fermato è stato trovato in possesso di un cacciavite e di una forbice da elettricista, strumenti compatibili con l’attività di furto di rame. Nel corso del successivo sopralluogo nei pressi della cabina elettrica, i Carabinieri hanno rinvenuto anche una chiave inglese, un piede di porco e alcuni indumenti bagnati e sporchi di fango, abbandonati sull’argine del canale dagli altri due fuggitivi.

L’arresto e le procedure giudiziarie

Al termine delle procedure di identificazione, il 30enne è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, l’uomo è stato tradotto nelle aule di Tribunale per le successive fasi processuali. L’operazione ha permesso di sventare un possibile danno economico all’azienda e di assicurare alla giustizia uno dei responsabili.

IPA