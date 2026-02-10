Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti a Massa, dove due cittadini rumeni sono stati fermati per tentato furto all’interno di un negozio di articoli da regalo. I fatti si sono verificati nella tarda serata del 27 gennaio, quando una segnalazione al 112 ha permesso agli agenti di sorprendere i sospetti in flagranza di reato.

La segnalazione e l’intervento delle Volanti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando un passante ha notato movimenti sospetti nei pressi di un negozio di articoli da regalo situato in via Foce. L’uomo ha prontamente contattato il numero di emergenza 112, consentendo così alle Volanti di intervenire rapidamente sul posto.

La scoperta dei sospetti e i primi riscontri

Giunti in via Foce, gli agenti hanno subito individuato un uomo nei pressi dell’ingresso del negozio. L’uomo, secondo quanto ricostruito, stava probabilmente svolgendo il ruolo di palo. Accanto a lui sono stati notati i vetri infranti della porta d’ingresso e una pietra, ritenuta lo strumento utilizzato per forzare l’accesso al locale.

Il complice nascosto all’interno del negozio

Durante il sopralluogo all’interno del negozio, i poliziotti hanno individuato il presunto complice. Quest’ultimo ha tentato di nascondersi dietro alcune tende, ma è stato prontamente scoperto e fermato dagli agenti. Grazie alla tempestività dell’intervento, nulla è stato sottratto dal negozio.

L’arresto e le conseguenze

In considerazione della flagranza del reato di tentato furto, i due cittadini rumeni, di 35 anni e 24 anni, sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione si è conclusa senza ulteriori conseguenze per il negozio, che non ha subito ammanchi grazie al rapido intervento delle forze dell’ordine.

