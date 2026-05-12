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È stato arrestato un giovane pregiudicato di Gela (Caltanissetta) per furto con spaccata ai danni di una parrucchiera. L’episodio si è verificato nella tarda serata di venerdì scorso, quando il venticinquenne, già noto alle forze dell’ordine per reati simili, è stato sorpreso in flagranza di reato. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato, che ha ricostruito rapidamente la dinamica grazie alle immagini della videosorveglianza cittadina.

Le indagini e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è scattato subito dopo una segnalazione giunta alla sala operativa del Commissariato di Gela. Gli equipaggi sono arrivati tempestivamente in via Venezia, dove poco prima un giovane, con il volto coperto da un casco, aveva infranto la vetrata di una parrucchiera utilizzando un palanchino di circa 70 centimetri. Una volta all’interno, il ragazzo ha rovistato nella cassa e si è impossessato di due salvadanai, dandosi poi alla fuga.

L’identificazione e la cattura del sospetto

Le immagini del sistema di videosorveglianza cittadino hanno permesso agli agenti di ottenere una descrizione dettagliata del fuggitivo. La nota di ricerca è stata immediatamente diramata e il giovane è stato intercettato a pochi isolati dal luogo del furto. Al momento della cattura, indossava ancora gli stessi abiti ripresi dalle telecamere e presentava ferite alle braccia e alle mani, probabilmente causate dalla rottura della vetrina.

Recupero della refurtiva e degli strumenti utilizzati

Durante la fuga, il venticinquenne si era disfatto sia del casco utilizzato per coprirsi il volto sia dei due salvadanai rubati. Gli agenti sono riusciti a recuperare e sequestrare sia il casco che i salvadanai, oltre al palanchino di 70 centimetri impiegato per infrangere la vetrina. Quest’ultimo era stato nascosto sotto un lenzuolo.

I precedenti e le misure cautelari

Il giovane arrestato, nonostante la giovane età, risulta già gravato da numerosi precedenti di polizia per reati analoghi. In passato è stato condannato per furto aggravato, detenzione di oggetti atti ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Inoltre, era stato ammonito dal Questore di Caltanissetta per violenza domestica. Dopo l’arresto, il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Gela ha disposto che il giovane fosse posto agli arresti domiciliari in attesa del procedimento direttissimo.

Lunedì, il Gip presso il Tribunale di Gela ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

IPA