È di una denuncia a piede libero il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato che, nel pomeriggio di sabato, ha fermato un uomo di 63 anni per tentato furto aggravato nell’area esterna di un supermercato a Como. L’uomo, residente a Fino Mornasco, è stato sorpreso mentre cercava di sottrarre tendoni di nylon dal parcheggio del punto vendita LIDL di via Cecilio. L’episodio è stato segnalato da una dipendente, che ha immediatamente avvisato il responsabile del negozio e la Sala Operativa della Polizia.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato nel pomeriggio di sabato, quando una dipendente del supermercato LIDL di via Cecilio a Como, appena arrivata per il proprio turno di lavoro, ha notato un uomo aggirarsi con fare sospetto nell’area parcheggio dell’esercizio commerciale. L’uomo, armato di un taglierino, stava tagliando e asportando dei tendoni di nylon dalle strutture metalliche poste all’esterno del supermercato. La dipendente ha subito informato il responsabile del punto vendita, che a sua volta ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

L’identificazione del sospetto

Gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti tempestivamente sul posto. Una volta arrivati, hanno identificato il sospetto, un uomo italiano di 63 anni, residente a Fino Mornasco. Gli operatori hanno invitato l’uomo a mostrare il contenuto della propria autovettura, sospettando che potesse aver già nascosto la refurtiva all’interno del veicolo.

Il ritrovamento della refurtiva

Durante il controllo, i poliziotti hanno effettivamente rinvenuto i tendoni di nylon che erano stati poco prima asportati dalle strutture metalliche del parcheggio. L’uomo, colto in flagranza di reato, è stato invitato a restituire il materiale sottratto illegalmente. La refurtiva è stata così recuperata e restituita al responsabile del supermercato.

La denuncia per tentato furto aggravato

A seguito dell’accertamento dei fatti e del ritrovamento del materiale rubato, il 63enne è stato denunciato a piede libero per tentato furto aggravato. L’azione tempestiva della dipendente e la pronta risposta della Polizia hanno permesso di evitare che il furto venisse portato a termine e che il danno per l’esercizio commerciale fosse maggiore.

Il contesto e le reazioni

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione da parte delle forze dell’ordine verso i reati contro il patrimonio, in particolare quelli che colpiscono attività commerciali e aree pubbliche. La collaborazione tra cittadini, personale dei negozi e Polizia si è rivelata ancora una volta fondamentale per la prevenzione e il contrasto di episodi di furto e danneggiamento.

Le indagini e le misure di prevenzione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se l’uomo sia responsabile di altri episodi simili avvenuti nella zona. Le forze dell’ordine invitano i cittadini e i commercianti a segnalare tempestivamente situazioni sospette e a collaborare attivamente per garantire la sicurezza del territorio.

Il ruolo della Polizia e l’importanza della collaborazione

L’intervento della Polizia di Stato ha dimostrato ancora una volta l’efficacia della sinergia tra operatori commerciali e forze dell’ordine. La rapidità della segnalazione e la tempestività dell’intervento hanno permesso di fermare il tentato furto e di restituire la refurtiva al legittimo proprietario. Le autorità sottolineano l’importanza di mantenere alta l’attenzione e di non sottovalutare comportamenti sospetti, anche quando si tratta di oggetti apparentemente di poco valore come i tendoni di nylon.

La situazione della sicurezza nei parcheggi commerciali

Negli ultimi mesi, i parcheggi dei supermercati e delle grandi catene commerciali sono stati spesso teatro di episodi di furto e danneggiamento. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli e le attività di prevenzione, anche attraverso la collaborazione con il personale dei punti vendita e l’installazione di sistemi di videosorveglianza. L’episodio avvenuto a Como rappresenta un esempio di come la vigilanza e la collaborazione possano contribuire a contrastare efficacemente questi reati.

