Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un cittadino algerino è stato arrestato per il furto con strappo di un orologio del valore di 50.000 euro, avvenuto lo scorso agosto nel centro di Roma. L’uomo è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica.

Roma: le indagini dopo la denuncia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli investigatori del I Distretto di Pubblica sicurezza Trevi hanno avviato gli accertamenti dopo aver raccolto la denuncia della vittima. Le immagini degli impianti di videosorveglianza hanno fornito elementi utili per identificare il presunto autore e informare l’Autorità giudiziaria.

L’indagato, secondo gli investigatori, aveva alle spalle una lunga serie di reati predatori ai danni di viaggiatori, commessi negli snodi logistici della Capitale e in altre città italiane, in particolare a Firenze. Nel suo passato sarebbero stati presi di mira anche treni ad alta velocità.

L’orologio strappato dal polso

La sera del furto, l’uomo avrebbe individuato la vittima dopo che questa aveva lasciato in auto un locale della zona del cosiddetto Tridente. Si sarebbe avvicinato con un pretesto, rivolgendole diversi complimenti per l’orologio, per poi strapparglielo dal polso e fuggire.

In seguito avrebbe anche tentato il cosiddetto “cavallo di ritorno”: per restituire l’orologio avrebbe chiesto una somma pari alla metà del suo valore di mercato. La vittima si è però rivolta alla Polizia di Stato.

Il provvedimento cautelare è stato emesso dall’Autorità giudiziaria competente al termine dell’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma.