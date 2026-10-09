Furto di una collana d'oro in una gioielleria del centro di Imperia, arrestati due uomini dal Torinese

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Ha distratto il gioielliere chiacchierando mentre serviva un altro cliente, poi ha aperto una vetrina e ha infilato nei pantaloni una collana d’oro. Fuori lo aspettava il complice in auto. Due uomini arrivati dal Torinese sono stati arrestati il 1° ottobre dalla Squadra Mobile di Imperia poche ore dopo il furto in una gioielleria di via Cascione. La collana è tornata al titolare.

Furto in gioielleria a Imperia, la collana sfilata dalla vetrina

Come riporta la Polizia di Stato, uno dei due è entrato nel negozio mentre il titolare era impegnato con un altro cliente, e ha iniziato a parlargli, verosimilmente per distrarlo.

Secondo Imperiapost, con le mani dietro la schiena ha aperto l’anta scorrevole di una vetrinetta e ha preso una collana in oro giallo del valore di circa 700 euro.

Il complice faceva da palo all’esterno e i due si sono allontanati in macchina.

L’arresto dei due uomini arrivati dal Torinese

Il gioielliere si è accorto del furto e ha dato l’allarme, e la Squadra Mobile ha analizzato le immagini della videosorveglianza, risalendo all’auto usata per la fuga.

Sono state quindi piazzate pattuglie in borghese vicino ai caselli autostradali della città, dove poco dopo la vettura è stata intercettata e fermata.

I due occupanti sono stati arrestati e la collana è stata restituita al titolare.

Il giorno dopo l’autorità giudiziaria ha convalidato gli arresti, e il Questore ha emesso per entrambi il foglio di via obbligatorio da Imperia.

IPA