Furto di zaini in Vaticano, ladri arrestati a Roma dopo un inseguimento

Due uomini di origine rumena sono stati arrestati per furto nei pressi del Vaticano. Gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato i sospetti mentre cercavano di fuggire dopo aver sottratto uno zaino a un turista. L’episodio si è verificato durante i servizi di prevenzione in chiave giubilare, volti a tutelare l’area delle Mura Vaticane, frequentata da fedeli e turisti.

Il furto e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i due complici hanno preso di mira lo zaino di un turista che lo aveva affidato al proprietario di un minivan turistico mentre si preparava a visitare i Musei Vaticani. Approfittando della confusione, i ladri sono riusciti a sottrarre lo zaino e a darsi alla fuga. Tuttavia, uno dei due è stato subito intercettato dai Falchi della Polizia di Stato su Viale Vaticano, grazie anche all’inseguimento del proprietario del minivan che aveva assistito al furto.

La cattura del secondo complice

Il secondo uomo è stato fermato poco dopo dagli agenti del XIII Distretto Aurelio. Dopo aver ricevuto la segnalazione dalla Sala Operativa della Questura, gli agenti si sono posizionati nei pressi della stazione metropolitana più vicina. Qui, sono riusciti a sorprendere il complice mentre tentava di fuggire verso il sottosuolo.

Recupero dello zaino e arresto

Lo zaino del turista, abbandonato dai due uomini durante la fuga, è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. Per i due complici, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è scattato immediatamente l’arresto per il reato di furto aggravato in concorso. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Presunzione di innocenza

Per completezza, si precisa che le informazioni sopra descritte riguardano la fase delle indagini preliminari. Pertanto, gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a quando non verrà emessa una sentenza irrevocabile.

Fonte foto: IPA