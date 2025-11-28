Furto e rapina lampo a Santa Maria Capua Vetere, 22enne arrestato: come ha agito
Un 22enne algerino è stato arrestato dai carabinieri dopo due furti in pochi minuti e una rapina con spray al peperoncino.
Un arresto eseguito a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) dopo due colpi messi a segno in rapida successione da un giovane algerino senza fissa dimora. Un 22enne è stato fermato dai militari della Sezione Radiomobile dopo aver sottratto un telefono e il portafoglio di un commerciante, utilizzando anche spray al peperoncino per garantirsi la fuga.
La dinamica dei fatti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto è iniziato quando, nel comune Casertano il 22enne algerino, privo di residenza stabile, ha agito con estrema rapidità e sicurezza. Il giovane si è avvicinato a un furgone per le consegne e, approfittando di un momento di distrazione dell’addetto, ha sottratto un iPhone 16 Pro. Non pago del primo furto, si è diretto verso una pescheria situata nelle vicinanze.
Il secondo colpo e la fuga
All’interno della pescheria, il 22enne ha puntato il portafoglio del titolare, che conteneva 2.000 euro in contanti. Solo quando il bottino era già nelle sue mani, il commerciante si è accorto del furto e ha tentato di bloccarlo. A quel punto, il giovane ha utilizzato dello spray al peperoncino contro il titolare per garantirsi la fuga, configurando così anche il reato di rapina.
L’intervento dei carabinieri
La pronta reazione del commerciante, che ha immediatamente allertato il 112, ha permesso ai carabinieri di intervenire tempestivamente. Una pattuglia della Sezione Radiomobile, allertata dalla Centrale Operativa, ha individuato e fermato il 22enne poco distante dal luogo della rapina. L’intervento rapido ha consentito di recuperare tutta la refurtiva, che è stata restituita ai legittimi proprietari.
Le conseguenze per il giovane
Per il giovane algerino sono scattate le manette e dovrà rispondere delle accuse di furto e rapina. Il 22enne sarà giudicato con rito direttissimo, come previsto dalla procedura per i reati commessi in flagranza. L’episodio ha destato particolare attenzione per la rapidità con cui sono stati messi a segno i due colpi e per la prontezza dell’intervento delle forze dell’ordine.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.