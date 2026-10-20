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Un 30enne è stato arrestato a Bolzano per aver danneggiato l’ingresso di una pizzeria e rubato un defibrillatore, e per aver spintonato un agente durante la fuga.

L’intervento in via Roma a Bolzano

Nella notte di martedì 20 ottobre la Centrale operativa della Questura ha inviato una pattuglia in via Roma, a Bolzano, dopo aver ricevuto la segnalazione di un passante: un giovane aveva colpito con un oggetto il vetro della porta di una pizzeria, rompendolo, e si era allontanato.

Circa un’ora più tardi le Volanti sono intervenute di nuovo nella stessa strada, dove il medesimo soggetto stava portando via un defibrillatore installato all’esterno di un istituto di credito.

L’aggressione al poliziotto e l’arresto

Raggiunto dagli agenti dopo un breve inseguimento, il giovane ha spintonato con violenza un poliziotto e lo ha fatto cadere.

Gli operatori sono riusciti a bloccarlo e lo hanno accompagnato in Questura, dove è stato identificato: si tratta di un giovane di 30 anni, con precedenti di polizia, arrestato per rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’agente ferito ha riportato lesioni giudicate guaribili in otto giorni.

Un altro intervento per ricettazione

Nel corso della serata, durante il pattugliamento del centro storico, gli agenti hanno controllato in via Goethe un cittadino di 42 anni, anch’egli con precedenti.

L’uomo aveva con sé una borsetta da donna e uno smartphone prelevati poco prima a una cliente di un ristorante della zona. Il 42enne è stato denunciato per ricettazione e gli oggetti sono stati restituiti alla proprietaria.

Le altre operazioni

Nel corso della giornata sono stati inoltre denunciati altri tre cittadini per inottemperanza al foglio di via dal Comune di Bolzano e un uomo gambiano per inottemperanza al divieto di accesso alle zone centrali del capoluogo.

Complessivamente, le forze dell’ordine hanno identificato 114 persone e controllato 13 veicoli.

IPA