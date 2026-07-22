Furto e violenza a Genova, donna morde un operaio e distrugge il parabrezza del furgone: arrestata
Donna di 40 anni arrestata a Genova per rapina e lesioni dopo aver aggredito due operai e rubato attrezzi da un furgone in via Monti.
È scattato un arresto per rapina e lesioni personali a Genova: una donna di 40 anni è stata fermata dalla Polizia dopo aver aggredito due operai e aver sottratto degli attrezzi da un furgone parcheggiato in via Monti.
La ricostruzione dei fatti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 16.30 in via Monti. Una donna italiana si è introdotta all’interno di un furgone appartenente a una ditta antincendio, approfittando della momentanea assenza degli operai. Tuttavia, i lavoratori sono tornati sul posto e hanno sorpreso la donna all’interno del mezzo, invitandola a scendere.
La donna ha reagito con violenza al tentativo degli operai di allontanarla dal veicolo. Ha colpito uno dei due con un pugno e ha morso il braccio dell’altro.
Non paga, ha afferrato alcuni attrezzi presenti nel furgone e li ha scagliati contro il finestrino e il parabrezza, mandandoli in frantumi. In questo modo è riuscita a guadagnarsi la fuga, portando con sé un mazzo di chiavi esagonali utilizzate per l’apertura delle porte antincendio.
L’inseguimento e l’arresto
Dopo essersi impossessata degli attrezzi, la donna è salita a bordo di un’autovettura. I due operai, però, non l’hanno mai persa di vista e hanno immediatamente contattato le Forze dell’Ordine, fornendo una descrizione dettagliata della persona e del veicolo utilizzato per la fuga.
Grazie alle informazioni raccolte, gli agenti dell’U.P.G.S.P. sono intervenuti rapidamente e hanno rintracciato la donna nei pressi di via Perlasca, ancora a bordo dell’auto.
Le conseguenze dell’azione
La quarantenne è stata tratta in arresto e condotta presso le Camere di Sicurezza, dove rimarrà in attesa della direttissima prevista per oggi.
Genova: la sicurezza in primo piano
L’arresto della donna in via Perlasca conferma l’attenzione delle autorità verso la sicurezza dei cittadini e la tutela dei lavoratori. La collaborazione tra vittime e Forze dell’Ordine si è rivelata fondamentale per la rapida risoluzione del caso. Per ulteriori dettagli sull’episodio e sulle iniziative per la sicurezza urbana, è possibile consultare il portale ufficiale della Polizia di Stato e le notizie relative a Genova.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.