Un arresto per tentato furto ad Albenga, dove un giovane di ventinove anni è stato fermato in flagranza mentre cercava di introdursi in una villa. L’episodio si è verificato nella notte, quando una cittadina ha segnalato movimenti sospetti presso l’abitazione di un vicino, attualmente assente. L’uomo, residente nel torinese, è stato bloccato dopo aver tentato una fuga terminata in modo inaspettato.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Albenga ha ricevuto una chiamata da parte di una cittadina. La donna ha riferito di aver notato delle luci di torcia provenire dal giardino della villa di un vicino di casa, il quale non si trovava in quel momento nell’abitazione. La tempestività della segnalazione ha permesso alle forze dell’ordine di intervenire rapidamente.

L’arrivo dei militari e la fuga del sospetto

Una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Albenga, supportata dagli agenti della Polizia Locale di Loano, si è recata immediatamente sul posto. Al loro arrivo, i militari hanno notato un individuo che stava uscendo dalla villa. Accortosi della presenza delle forze dell’ordine, il sospetto ha tentato una fuga precipitosa, cercando di scavalcare la recinzione dell’immobile.

Il tentativo di fuga e l’incidente

La fuga del giovane si è però conclusa in modo inaspettato: nel tentativo di superare la recinzione, il ventinovenne è rimasto infilzato nell’inferriata perimetrale della villa. I militari e il personale della Polizia Locale di Loano sono intervenuti prontamente per soccorrere l’uomo, che è stato liberato e affidato alle cure del personale sanitario.

Il trasporto in ospedale e l’arresto

Il giovane, residente nel torinese, è stato trasportato all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove ha ricevuto le cure necessarie per le ferite riportate durante il tentativo di fuga. Una volta medicato, è stato dichiarato in stato di arresto con l’accusa di tentato furto in concorso. L’operazione, condotta in sinergia tra Carabinieri e Polizia Locale, ha permesso di sventare il reato e di assicurare il presunto responsabile alla giustizia.

Le indagini e la posizione dell’indagato

Attualmente, il procedimento penale si trova ancora nella fase preliminare. Come precisato dalle autorità, i provvedimenti adottati fino a questo momento non implicano la responsabilità definitiva dell’indagato, in quanto nessuna decisione conclusiva è stata ancora presa dall’autorità giudiziaria. Le indagini proseguiranno per chiarire eventuali responsabilità e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

La collaborazione tra Carabinieri e Polizia Locale

L’episodio sottolinea l’importanza della collaborazione tra le diverse forze dell’ordine presenti sul territorio. In questa occasione, la sinergia tra la Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Albenga e la Polizia Locale di Loano ha consentito un intervento tempestivo ed efficace, che ha portato all’arresto del sospetto e alla prevenzione di ulteriori reati.

Il ruolo fondamentale della cittadinanza

Determinante, in questa vicenda, è stato anche il contributo della cittadinanza. La prontezza della segnalazione da parte della vicina di casa ha permesso alle forze dell’ordine di intervenire in tempo reale, evitando che il tentato furto potesse andare a buon fine. Le autorità invitano i cittadini a continuare a collaborare, segnalando tempestivamente qualsiasi situazione sospetta.

La situazione della sicurezza ad Albenga

L’episodio avvenuto ad Albenga si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso la sicurezza urbana. Le forze dell’ordine, attraverso servizi di controllo del territorio e la collaborazione con la Polizia Locale, continuano a monitorare costantemente le aree più sensibili, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati predatori.

