Un arresto della Polizia di Stato nella serata del 29 settembre 2025 a Grosseto. Un cittadino straniero, già noto alle forze dell’ordine per numerosi furti, è stato sorpreso in flagranza di reato all’interno di una nota azienda locale. L’uomo, dopo aver tentato la fuga, è stato bloccato dagli agenti e la refurtiva è stata recuperata. L’arresto è stato convalidato e, in attesa di giudizio, è stato disposto il divieto di dimora nella provincia. In seguito, il Questore ha revocato la carta di soggiorno e sono state avviate le procedure di espulsione.

Operazione della Polizia: i fatti secondo la Questura

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Volanti della Questura di Grosseto ha portato a termine un arresto in flagranza di furto aggravato nella serata del 29 settembre 2025. Gli agenti, impegnati in un servizio di prevenzione e contrasto ai reati, sono intervenuti tempestivamente dopo la segnalazione di un allarme presso una nota azienda della città.

L’intervento e l’inseguimento

Giunti sul posto, i poliziotti hanno sorpreso un uomo all’interno dell’azienda, intento a perpetrare un furto. Alla vista delle forze dell’ordine, il sospetto ha tentato di scappare scavalcando la recinzione e cercando di far perdere le proprie tracce. Tuttavia, gli agenti si sono immediatamente lanciati all’inseguimento e sono riusciti a bloccarlo poco dopo, recuperando anche la refurtiva sottratta.

Identità e precedenti dell’arrestato

L’uomo fermato è un cittadino straniero, già conosciuto alle forze dell’ordine per numerosi furti commessi nella città di Grosseto. La sua presenza in città era già stata oggetto di attenzione da parte della Polizia, proprio a causa dei suoi precedenti per reati contro il patrimonio.

Le conseguenze giudiziarie

L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria e, in attesa di sentenza con rito direttissimo, è stato applicato all’uomo il divieto di dimora nella provincia di Grosseto. Questa misura cautelare è stata adottata per impedire che il soggetto potesse reiterare reati simili nella zona.

Revoca della carta di soggiorno ed espulsione

Alla luce dei numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, il Questore di Grosseto ha disposto la revoca della carta di soggiorno dell’uomo. Contestualmente, sono state avviate le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale, in conformità con la normativa vigente.

Accompagnamento al Centro per i rimpatri

Successivamente, il personale della Questura ha eseguito l’espulsione, accompagnando il cittadino straniero presso il Centro per i rimpatri di Roma – Ponte Galeria, dove verrà organizzato il rimpatrio nel Paese di origine.

IPA