Furto in banca in Germania a Gelsenkirchen, rabbia dei clienti per il colpo da 30 milioni alla Sparkasse

Banda del buco in azione in Germania e risparmiatori sotto shock per il maxi furto da decine di milioni di euro che ha colpito una filiale della banca Sparkasse nella città di Gelsenkirchen. Sono migliaia i clienti inferociti che sono scesi in strada temendo di avere perso i propri soldi. Secondo le stime diffuse dalla polizia, il valore complessivo della refurtiva si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, anche se il danno reale potrebbe essere ancora più elevato.

Furto nella banca Sparkasse in Germania

I ladri avrebbero agito approfittando della quiete dei giorni festivi, entrando nella banca attraverso un parcheggio adiacente. Da lì si sarebbero fatti strada passando per porte interne e un archivio, fino a praticare un grosso buco nel muro che conduce direttamente al caveau della banca.

Sarebbero stati utilizzati trapani e attrezzature professionali, tanto che il sistema antincendio si sarebbe attivato nella notte a causa della polvere sollevata durante le perforazioni.

30 dicembre 2025, Renania Settentrionale-Vestfalia, Gelsenkirchen (Germania) – Folla di clienti preoccupati davanti alla filiale della banca Sparkasse

Svuotate cassette di sicurezza

Una volta dentro, la banda ha forzato migliaia di cassette di sicurezza (tra 3.000 e 3.300) appartenenti a circa 2.700 clienti. Gioielli, oro, denaro contante e beni di valore sono stati portati via. Secondo i media, sarebbe stato saccheggiato oltre il 95% di quanto custodito.

Poiché ciascuna cassetta è assicurata in media per 10.300 euro, il solo danno assicurativo potrebbe superare i 33 milioni di euro, mentre il valore reale degli oggetti trafugati potrebbe risultare superiore.

Il furto è stato scoperto tra domenica 28 e lunedì 29 dicembre, dopo l’attivazione di un allarme. Alcuni testimoni citati dai media tedeschi hanno riferito di aver visto uomini con grosse borse nel parcheggio nella notte tra sabato e domenica, e dalle prime immagini di videosorveglianza emerge anche il passaggio di un’Audi RS 6 nera in uscita dall’area nelle prime ore di lunedì.

La rabbia dei clienti della banca

Alla diffusione della notizia la filiale è rimasta chiusa, ma decine e poi centinaia di clienti si sono comunque presentati davanti alla banca chiedendo spiegazioni.

Molti sostengono che le perdite subite superino abbondantemente i massimali assicurativi, mentre diversi si sono già rivolti a legali. La polizia è intervenuta per evitare tensioni e mantenere l’ordine pubblico, invitando i presenti a lasciare la zona.

La Sparkasse ha comunicato di essere in contatto con la compagnia assicurativa per definire modalità e tempistiche dei risarcimenti.

La priorità, ha spiegato l’istituto, è contattare tutti i clienti colpiti e chiarire quali documenti saranno necessari per le pratiche di indennizzo. Intanto le indagini proseguono.