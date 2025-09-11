Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti a Torino, dove nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 settembre una coppia è stata sorpresa mentre tentava di mettere a segno un furto in un cantiere edile. L’operazione è stata condotta dopo che una segnalazione, giunta al 112 da parte di un cittadino, ha permesso di individuare i sospetti e di bloccarli mentre cercavano di nascondersi a bordo di un furgone parcheggiato nei pressi del luogo del reato.

La segnalazione e l’arrivo dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto è iniziato poco dopo la mezzanotte di martedì 9 settembre, quando un residente del quartiere Lingotto di Torino ha notato movimenti sospetti nei pressi di un cantiere edile situato in via Madonne delle rose. L’uomo, insospettito dalla presenza di una coppia – un giovane di 18 anni e una donna di 30 anni – ha deciso di allertare le forze dell’ordine, telefonando al numero di emergenza 112.

L’intervento tempestivo e la scoperta della bambina

La pattuglia del Nucleo Radiomobile è giunta sul posto in pochi minuti, sorprendendo la coppia mentre tentava di nascondersi all’interno di un furgone parcheggiato a breve distanza dal cantiere. All’interno del veicolo, i militari hanno fatto una scoperta inattesa: insieme ai due adulti si trovava anche una bambina di appena 2 anni, successivamente identificata come la figlia della donna.

Il tentato furto e la dinamica dei fatti

Le verifiche condotte dai Carabinieri hanno permesso di accertare che i due stavano per mettere a segno un furto di materiale edile. In particolare, la coppia aveva già raccolto 39 giunti metallici per ponteggi, che intendeva trasportare dal cantiere al furgone utilizzando un carrellino in plastica per giocattoli. Questo oggetto, probabilmente appartenente alla bambina, è stato sequestrato insieme al furgone, che è risultato anche privo di assicurazione.

Sequestri e provvedimenti

Oltre al carrellino e ai 39 giunti metallici, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro penale del furgone utilizzato dalla coppia, poiché sprovvisto di copertura assicurativa. I presunti autori del furto, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati in flagranza di reato con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso e con la presenza di minori. Entrambi sono ora in attesa di rito direttissimo.

La situazione della minore

Particolarmente delicata la posizione della bambina di 2 anni, che si trovava con la madre e il compagno al momento dell’intervento. I militari, dopo aver verificato la situazione, hanno disposto l’affidamento d’urgenza della minore a una struttura protetta, al fine di garantirne la sicurezza e il benessere.

Le indagini e la presunzione di innocenza

I provvedimenti adottati nei confronti dei due adulti sono stati emessi nell’ambito delle indagini preliminari. Come previsto dalla legge, nei confronti dei soggetti coinvolti vige la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.

Il ruolo della cittadinanza e la sicurezza urbana

L’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella prevenzione e nel contrasto ai reati. Grazie alla prontezza di chi ha segnalato la presenza sospetta, è stato possibile sventare un furto e intervenire tempestivamente anche a tutela di una minore.

Conclusioni

Il tentativo di furto nel quartiere Lingotto di Torino si è concluso con l’arresto di due persone e il sequestro di materiale edile e di un veicolo non assicurato. La vicenda, che ha visto coinvolta anche una bambina, ha messo in luce la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri e sull’importanza della segnalazione da parte dei cittadini.

