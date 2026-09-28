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È stato eseguito un arresto dalla Polizia di Stato in zona Roma nord. Una donna, romana classe ’81, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di droga, dopo che gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione di furto in abitazione.

La scoperta nata da una segnalazione di furto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato con una richiesta di intervento giunta alla Sala Operativa della Questura per un presunto furto in abitazione nella zona nord della capitale. Gli agenti del XIV Distretto Primavalle e del Reparto Prevenzione Crimine si sono recati presso lo stabile segnalato per effettuare un sopralluogo.

Un giardino che nascondeva una serra di marijuana

Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato una portafinestra parzialmente aperta che lasciava intravedere il giardino dell’immobile. Da quello spiraglio, la situazione è apparsa subito diversa da quanto prospettato nella segnalazione iniziale. Nel giardino, infatti, sono state individuate tre piante di marijuana, ciascuna alta circa due metri, coltivate all’interno dell’area pertinenziale all’abitazione.

La perquisizione e il sequestro della droga

La presenza delle piante ha spinto gli agenti ad approfondire gli accertamenti, procedendo a una perquisizione domiciliare. All’interno dell’immobile, sono stati sequestrati complessivamente 1.500 grammi di sostanza stupefacente, tra hashish e marijuana. Il materiale era custodito in modo tale da far ipotizzare una destinazione allo spaccio.

Il denaro contante e i sospetti di spaccio

Durante le operazioni, sono state trovate anche due buste contrassegnate da nominativi e cifre, contenenti oltre 1.100 euro in contanti, suddivisi in somme di diverso importo. Questo elemento è stato ritenuto dagli investigatori un ulteriore indizio di una probabile attività di vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti.

Al termine delle verifiche, per la donna è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operato della Polizia di Stato è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

La vicenda, avvenuta nella zona nord di Roma, mette in luce come un intervento per un presunto furto possa condurre a scoperte ben più rilevanti, confermando l’importanza della tempestività e dell’attenzione degli agenti nelle attività di controllo del territorio.

IPA