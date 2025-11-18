Furto in casa di Alisha Lehmann a Como, calciatrice ironica coi ladri: "La prossima volta pulite"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Brutta disavventura per Alisha Lehmann. La calciatrice svizzera, attaccante del Como Women, ha subito un furto nella sua abitazione di Moltrasio, sul lago di Como. I malviventi si sono introdotti nella sua casa, mettendo l’appartamento completamente a soqquadro in cerca di beni preziosi. L’atleta – 16 milioni di follower sui social – ha voluto denunciare l’accaduto con un video pubblicato su Instagram, accompagnandolo con un velo di amara ironia.

Furto in casa di Alisha Lehmann a Como

Al suo rientro a casa, Lehmann, 26 anni, si è trovata di fronte alla camera da letto e ad altri spazi totalmente a soqquadro, segno del meticoloso passaggio dei ladri.

Senza specificare l’entità del bottino, l’atleta ha preferito concentrarsi sull’enorme disordine lasciato dai criminali.

Nella didascalia del video caricato il 18 novembre, la calciatrice ha infatti scritto: “La prossima volta che entrate in casa mia, per favore pulite perché ho un disturbo ossessivo compulsivo”.

Una richiesta inusuale e sarcastica che, pur evidenziando l’amarezza per l’accaduto, sottolinea la sua capacità di reagire con senso dell’umorismo anche di fronte a un episodio così spiacevole.

Il colpo da mezzo milione di euro nel 2024

Purtroppo per Lehmann, questo non è il primo furto che subisce nell’arco di poco tempo.

A ottobre 2024, era stata vittima di un colpo ben più ingente.

All’epoca, la calciatrice viveva a Torino con l’allora compagno, il calciatore Douglas Luiz (ex Juventus), e la loro villa sui colli torinesi fu svaligiata.

In quell’occasione, il bottino fu stimato intorno al mezzo milione di euro in gioielli e orologi di lusso.

Le indagini in corso

Questo secondo attacco, avvenuto ora che l’atleta si è trasferita a Como per giocare con la squadra femminile di Serie A, conferma l’attenzione dei criminali verso la sua figura pubblica.

Sull’accaduto di Moltrasio sono in corso le indagini dei Carabinieri, che stanno cercando di risalire agli autori del furto.

La Lehmann, che vanta un passato nella Juventus ed è una colonna della nazionale svizzera, oltre a essere un’atleta di alto livello, è considerata una vera e propria influencer, motivo per cui la sua vita privata e gli eventi che la coinvolgono suscitano grande interesse mediatico.

L’episodio del furto è stato denunciato alle autorità locali, mentre i suoi follower attendono ulteriori aggiornamenti sulla situazione e sull’entità del danno subito.