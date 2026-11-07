Furto in casa di El Bilal Tourè, ladri in azione durante Atalanta-Parma di Serie A e bottino da mezzo milione

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Si registra un altro caso di maxi furto in casa di un calciatore. Un gruppo di malviventi ha sottratto circa mezzo milione di euro nella villa di El Bilal Touré, attaccante del Parma. I ladri si sono introdotti nell’abitazione del giocatore maliano mentre era impegnato nella trasferta di Serie A contro l’Atalanta, disputata lunedì 2 novembre a Bergamo. Sono spariti otto orologi di lusso, tra cui Rolex e Cartier, e vari preziosi. Touré ha scoperto l’accaduto solo la mattina successiva, quando è rientrato nella sua casa nella zona di Mariano, alle porte di Parma, dopo aver trascorso la notte al centro sportivo di Collecchio.

Colpo nella villa di Touré a Parma: cosa è successo

Il colpo è stato messo a segno nella serata di lunedì 2 novembre, come accennato, mentre il Parma affrontava l’Atalanta alla New Balance Arena di Bergamo. Per entrare, è stata forzata la porta d’ingresso della tenuta, riuscendo a entrare indisturbati. Una volta all’interno, i ladri hanno messo a soqquadro le stanze alla ricerca di oggetti di valore, concentrandosi soprattutto sulla collezione di orologi del calciatore.

Chiaramente i responsabili sapevano bene di non trovare nessuno in casa. Oltre al noto impegno calcistico di Touré, sono stati evidentemente studiati anche i movimenti e le abitudini di inservienti e membri della famiglia. Il giocatore ha trascorso la notte a Collecchio, dove si trova il centro sportivo del Parma, e soltanto martedì mattina si è accorto dell’intrusione. A quel punto è stato dato l’allarme alle forze dell’ordine.

ANSA

Rubati 8 orologi Rolex e Cartier: bottino da 500mila euro

La refurtiva comprende otto orologi di lusso, tra cui modelli delle prestigiose maison Rolex e Cartier. A questi si aggiungono altri gioielli e preziosi per un bottino totale di oltre 500mila euro. Si tratta di una stima che potrebbe essere anche di molto superiore.

Sull’episodio indaga la polizia di Parma, impegnata a ricostruire le modalità del furto e gli spostamenti di chi si è introdotto nella villa. Sono al vaglio le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. La dinamica lascia intendere che si tratti di una banda esperta, che ha studiato movimenti e colpo per settimane.

Furto commesso durante Atalanta-Parma

Il furto è avvenuto ironicamente durante una serata sportivamente positiva per El Bilal Touré e il Parma. Lunedì 2 novembre i crociati hanno battuto 3-0 l’Atalanta a Bergamo, conquistando una vittoria importante per la classifica del club di Serie A. Per l’attaccante maliano si trattava anche di una partita particolare, perché affrontava la squadra che ne detiene il cartellino.

Touré è infatti arrivato al Parma nell’estate 2026 con la formula del prestito proprio dall’Atalanta, dopo le precedenti esperienze con Stoccarda e Beşiktaş. Durante la sfida della decima giornata, il calciatore è stato anche decisivo nell’azione che ha portato all’autorete di Davide Zappacosta, valida per il momentaneo 2-0 dei gialloblù.

Chi è El Bilal Touré, attaccante del Parma

El Bilal Touré è un attaccante maliano nato nel 2001 ad Adjamé, in Costa d’Avorio. Da adulto ha poi scelto la cittadinanza del Mali, Paese originario della madre; il padre non l’ha mai conosciuto. Dopo la formazione calcistica tra Costa d’Avorio e Mali, ha iniziato la carriera europea con lo Stade de Reims, in Francia, prima di trasferirsi all’Almería, nel massimo campionato spagnolo.

Nel 2023 si trasferisce in Italia perché acquistato dall’Atalanta, che ha investito una somma vicina ai 30 milioni di euro per il cartellino. La sua esperienza a Bergamo è stata però condizionata da problemi fisici e da un impiego discontinuo. Nell’estate 2026 è approdato al Parma, sempre in prestito dalla Dea, con un accordo fino al 30 giugno 2027.