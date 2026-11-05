Furto in casa di Pamela Genini, Alberto Matano frena Francesco Dolci in diretta tv: "Moderiamo i termini"

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Il caso di Pamela Genini continua a essere dibattuto nei programmi televisivi e spesso viene chiamato a parlarne Francesco Dolci, l’imprenditore indagato nel caso della profanazione della tomba della ragazza. A La Vita in Diretta, l’uomo è stato richiamato da Alberto Matano che lo ha invitato a moderare i toni.

Le parole di Francesco Dolci a La Vita in Diretta

Francesco Dolci è stato contattato per parlare delle chiavi di casa di Pamela Genini, sulle quali si sta discutendo dopo la notizia che qualcuno è entrato in casa della ragazza, ancora sotto sequestro, e avrebbe portato via i gioielli. “Io di certo non le avevo le chiavi”, ha affermato l’imprenditore.

“Sta di fatto che di queste chiavi Soncin (l’uomo che ha ucciso Pamela, ndr) ha fatto diverse copie e da quanto mi è stato detto da alcuni giornalisti, che hanno letto le carte di Milano, sembra che c’era anche un’altra persona, questa famosa amica di Pamela, che sapeva dell’esistenza di altre chiavi”, ha aggiunto l’imprenditore.

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Dolci ha spiegato che quanto stava affermando si basava sulle dichiarazioni della diretta interessata e presenti nelle carte processuali di Milano. “Quindi più persone avevano queste chiavi e casualmente queste persone hanno iniziato ad avvicinarsi alla famiglia di Pamela, questa amica che è quella che ha venduto Pamela a Soncin”, ha aggiunto.

Poi l’imprenditore è diventato sempre più aggressivo accusando l’amica di Genini di aver testimoniato il falso contro di lui, “perché questa persona mi ha calunniato, pur di uscirne indenne per nascondere il suo schifo di persona che è”, ha affermato.

Il richiamo di Matano a Dolci

Alle accuse di Dolci ad altre persone, Alberto Matano lo ha bloccato invitandolo a usare un linguaggio più consono e soprattutto a fare attenzione a non pronunciare frasi passibili di denuncia.

“Allora moderiamo però i termini – ha detto il conduttore al suo interlocutore – perché ti invito a moderare il linguaggio, già te l’ho detto ieri, allora tu rivolgi delle accuse molto gravi anche ai familiari di Pamela, hai tirato in ballo il fratello”. Matano ha evidenziato che non ci sono evidenze di ciò di cui parla Dolci e che le sue affermazioni “possono essere passibili di denuncia”.

L’imprenditore ha ribadito di aver semplicemente ripreso ciò che è scritto nelle carte, “sono testimonianze che hanno raccolto il nucleo investigativo di Bergamo, quindi non c’è né diffamazione né calunnia tant’è che il fratello non ha fatto un comunicato stampa per smentire la cosa perché sa benissimo com’è la verità”.

Il caso delle chiavi della casa di Pamela Genini

Recentemente si è diffusa la notizia che qualcuno potrebbe essere entrato nella casa di Milano in cui Pamela Genini è stata uccisa, al civico 33 di via Iglesias, nel quartiere Gorla. La polizia avrebbe trovato guanti in lattice di provenienza sconosciuta e contenitori di gioielli vuoti.

Secondo la madre della vittima, Una Smirnova, “chi è entrato aveva le chiavi”. Guido Soncin aveva duplicato le chiavi di casa di Pamela, e proprio grazie alla copia in suo possesso era riuscito a piombare in casa di Pamela con due coltelli e a ucciderla.

L’appartamento è stato sottoposto a un nuovo sequestro, ciò ha comportato che gli agenti riportassero alla situazione precedente al delitto la zona giorno in cui è accaduto il femminicidio e la zona notte sovrastante. I poliziotti hanno riposto tutti gli oggetti personali di Pamela al loro posto.