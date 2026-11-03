Furto in casa di Pamela Genini, Francesco Dolci "sa chi aveva le chiavi" e si difende: "Non sono stato io"

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Degli individui non ancora identificati si sono introdotti nell’appartamento in cui visse Pamela Genini, uccisa dall’ex compagno Gianluca Soncin il 14 ottobre 2025. Alla porta nessun segno d’infrazione: chi è entrato aveva le chiavi. E proprio questo dettaglio scagiona l’ex fidanzato Francesco Dolci, che dichiara di non aver mai posseduto una copia delle chiavi della casa di Pamela.

Francesco Dolci nega ogni accusa

“Io non avevo le chiavi”: lo afferma Francesco Dolci intervistato da Alberto Matano sul furto avvenuto a casa di Pamela Genini. Ospite de La Vita in diretta, Dolci punta il dito su Gianluca Soncin, il femminicida di Genini, in possesso di diverse copie delle chiavi dell’appartamento della sua vittima.

Dolci sottolinea il coraggio di chi si è introdotto in un appartamento sotto sequestro: “Hanno dimostrato di poter entrare ovunque e dovunque”. E, temendo per la propria stessa incolumità, afferma di aver messo in guardia fin dal principio sulla “pericolosità dei soggetti coinvolti in questi giri”.

ANSA

Secondo l’ex fidanzato, chi è entrato in casa di Genini lo ha fatto “per i documenti che Pamela teneva in casa. Queste persone hanno cercato di depistare con un furto”. Secondo Dolci, potrebbe essere stato Soncin, attualmente in carcere, ad aver commissionato il gesto.

Il dolore della madre di Pamela Genini

A scoprire il furto a casa di Pamela Genini è stata la madre Una Smirnova, recatasi nell’appartamento della figlia il 28 ottobre. È stata lei a sporgere denuncia per furto e violazione dei sigilli. Ospite di Gianluigi Nuzzi a Dentro la notizia, ha raccontato il suo dolore. Quelli trafugati erano “oggetti di grande affetto, di valore”.

L’appartamento rappresentava “la vita di Pamela, la sua camera, la sua indipendenza, il suo rifugio. Era l’angolo in cui ha vissuto gli ultimi anni della sua vita” afferma affranta Smirnova, dichiarando di non sapere chi potesse ancora avere le chiavi di casa della figlia defunta.

La madre di Genini esclude che Soncin sia coinvolto nel furto: “Era un Satana solitario, non aveva compari né amici”. Allo stesso modo, Una Smirnova non ha alcun sospetto su Francesco Dolci, in quanto “sorvegliato” dagli inquirenti perché sospettato della profanazione della tomba di Pamela.

I dubbi dell’avvocato

Ospite de La Vita in diretta è anche l’avvocato Pierpaolo Cassarà, difensore di Francesco Dolci. Il legale sottolinea alcune incongruenze nel furto in casa di Pamela Genini. “La grande anomalia è che una delle porte non aveva il sigillo. – spiega – Come si può dimenticare di sigillare la porta di una casa in cui è avvenuto un femminicidio”.

Cassarà nutre dubbi anche sul guanto di lattice ritrovato nell’appartamento e invita le forze dell’ordine a “attenzionare chi aveva le chiavi”. Infine, l’ennesima difesa al proprio assistito: “Dolci non ce le aveva e si può escludere”.

Nessuna pace per Pamela Genini, dalla profanazione al furto

Il furto nella casa in cui viveva, la stessa in cui fu uccisa, è soltanto l’ultimo dei gesti compiuti contro il ricordo di Pamela Genini. Dall’appartamento della donna sono stati sottratti numerosi gioielli e della biancheria. “Come a profanare ancora la sua intimità” ha commentato la psichiatra ospite de La Vita in diretta.

Mesi prima, nel marzo 2026, a essere profanata fu la tomba di Genini. La salma sepolta nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, è stata mutilata e la testa del corpo è sparita. Si indaga per risalire agli autori del crudele gesto e tra gli attenzionati dagli inquirenti vi è anche Francesco Dolci.