Furto in casa di Pamela Genini, la madre Una smentisce l'ipotesi del parente: "Basta calunnie, siamo vittime"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nei giorni scorsi ha iniziato ad aleggiare l’ipotesi che dietro il furto avvenuto nell’appartamento di Pamela Genini, in via Iglesias 33 a Milano, possa esserci la mano di un parente. In collegamento con Dentro la Notizia, la madre Una Smirnova non nasconde la sua amarezza: “Non ho parenti ladri, basta calunnie“, ha detto, parlando di “accuse infamanti” e ricordando: “Noi siamo vittime“.

La rabbia di Una Smirnova

Mercoledì 4 novembre Una Smirnova, la madre di Pamela Genini, ha commentato gli ultimi sviluppi della vicenda in collegamento con Dentro la Notizia. Come noto, in questi giorni la stampa ha ripreso alcune indiscrezioni circa l’ipotesi sulla mano di un parente nel furto avvenuto nella casa della 29enne uccisa dall’ex fidanzato.

Una Smirnova non ha nascosto la sua indignazione e ha precisato che nessuno di loro è in possesso delle chiavi di quell’appartamento. Nella casa di via Iglesias, infatti, non erano presenti segni di effrazione.

Gianluigi Nuzzi le ha spiegato che si tratta di un’ipotesi della polizia che gli organi di stampa hanno riportato, ma la donna ha smentito: “Non è un’ipotesi della polizia“. “Io non ho parenti ladri“, ha aggiunto.

Infine, ha lamentato la campagna di “calunnia e diffamazione” nei confronti della famiglia, ricordando alle telecamere che “noi siamo vittime“. In un momento di tensione, inoltre, Una Smirnova ha minacciato di chiudere il collegamento.

L’ipotesi di Carmelo Abbate

Dopo l’intervento di Una Smirnova, dallo studio di Dentro la Notizia ha preso parola Carmelo Abbate, ospite fisso del format condotto da Gianluigi Nuzzi. Il giornalista sostiene che qualcuno “ossessionato da Pamela” sarebbe interessato a “spingere sempre contro quella famiglia”.

Un comune ladro, fa presente Abbate, non si preoccupa di “portare via anche le mutandine”, dato che stando a quanto emerso, dall’appartamento di via Iglesias 33 sarebbe stata portata via anche della biancheria intima appartenuta alla vittima.

Il furto in casa di Pamela Genini

L’ennesimo scempio nei confronti della 29enne è stato scoperto il 28 ottobre, quando Una Smirnova si è recata nell’appartamento di Milano in cui, il 14 ottobre 2025, Gianluca Soncin ha ucciso la figlia a coltellate. Dopo la morte e la profanazione della tomba, quindi, il sonno eterno di Pamela Genini ancora non trova pace.

Francesco Dolci, indagato per vilipendio di cadavere, ha nuovamente puntato il dito contro la presunta organizzazione criminale: “Hanno dimostrato di poter entrare ovunque e dovunque”, sottolineando ancora una volta la “pericolosità dei soggetti coinvolti in questi giri”. Chi ha commesso il furto ha violato i sigilli delle forze dell’ordine. Dopo i rilievi, la casa di Pamela Genini è stata nuovamente posta sotto sequestro.