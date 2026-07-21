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Eseguiti due arresti dalla Polizia di Stato che ha sventato un furto a Catania, in una chiesa del quartiere San Cristoforo. Una coppia di catanesi, già nota alle forze dell’ordine, è stata bloccata mentre tentava di allontanarsi con oggetti sacri e attrezzi rubati, per un valore complessivo di oltre 6.500 euro. L’intervento è avvenuto nella notte, dopo che i ladri avevano forzato l’ingresso della chiesa di via Santa Maria della Catena.

La dinamica del furto: come si è svolto il colpo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel quartiere San Cristoforo, dove una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha notato movimenti sospetti nei pressi di una chiesa. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, sorprendendo due persone accovacciate dietro un’auto con uno scatolone pieno di oggetti appena trafugati.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la coppia – una donna di 35 anni e il suo compagno di 39 anni, entrambi residenti a Catania – aveva preso di mira la chiesa di via Santa Maria della Catena. Per accedere all’edificio sacro, i due hanno utilizzato attrezzi da lavoro sottratti poco prima da un cantiere edile situato nel cortile della stessa chiesa. Con questi strumenti, sono riusciti a scardinare una porta e a rompere il vetro di un’altra, introducendosi all’interno per mettere a segno il furto.

La refurtiva: cosa è stato rubato

Il bottino raccolto dalla coppia comprendeva undici crocifissi, medagliette votive, rosari, candele, cornici, manufatti artigianali destinati agli altari, materiale natalizio, accendini e faretti. Il valore commerciale degli oggetti sottratti è stato stimato in circa 5.000 euro. Le fasi del furto sono state immortalate dalle telecamere di sorveglianza installate dal parroco, le cui immagini sono state successivamente visionate dagli agenti della Questura di Catania.

Dall’analisi dei filmati, i poliziotti hanno individuato la presenza di un terzo complice, che però è riuscito a dileguarsi quando si è accorto dell’arrivo delle volanti della Questura. Durante la perquisizione della coppia fermata, gli agenti hanno rinvenuto anche una smerigliatrice, matasse di rame, fascette e altro materiale elettrico, per un valore di 1.500 euro, risultati rubati alla ditta edile impegnata nel cantiere della chiesa. Dopo la denuncia presentata dal titolare dell’impresa, gli attrezzi sono stati restituiti al legittimo proprietario.

Gli arresti e le misure cautelari

Al termine delle attività di polizia giudiziaria, la donna e il suo compagno sono stati arrestati con l’accusa di furto, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva. Informato il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, la coppia è stata condotta nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio per direttissima. Dopo la convalida degli arresti, il Giudice ha disposto per entrambi la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria competente per territorio.