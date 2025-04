Furto in gioielleria da 600 mila euro a Lecce e fuga spericolata: gettano chiodi in strada poi si schiantano

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Lecce, dove un furto in una gioielleria è stato sventato grazie a un inseguimento. Poco prima delle 5:00, le forze dell’ordine sono intervenute in piazza Mazzini per fermare una banda di rapinatori.

La dinamica dell’inseguimento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i malviventi, sorpresi all’interno della gioielleria, si sono dati alla fuga a bordo di un’Alfa Romeo Stelvio, già carica del bottino. Durante l’inseguimento, parte della refurtiva e alcuni attrezzi da scasso sono caduti dal cofano aperto dell’auto. Per ostacolare le pattuglie, i ladri hanno lanciato chiodi sulla strada e posizionato barre chiodate nei pressi della gioielleria.

L’incidente e l’arresto

Dopo alcune centinaia di metri, l’Alfa Romeo Stelvio ha perso il controllo e si è schiantata contro la vetrina di un negozio di ottica in via 95esimo Reggimento Fanteria. I ladri hanno tentato di fuggire a piedi in diverse direzioni, ma gli agenti della Sezione Volanti sono riusciti a bloccarne uno dopo una breve colluttazione.

Identità e precedenti del rapinatore

L’uomo arrestato, nato nel 1992 a Brindisi, era già noto alle forze dell’ordine. È stato tratto in arresto per rapina. L’Alfa Romeo Stelvio, risultata rubata nell’agosto del 2022 a Galatone, montava targhe rubate a Fasano lo scorso 7 aprile. All’interno dell’auto sono stati trovati vari attrezzi da scasso, flex e passamontagna. I malviventi indossavano tute bianche e guanti per non lasciare tracce. La refurtiva, del valore di circa 600 mila euro, è stata recuperata e restituita al proprietario.

