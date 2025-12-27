Follia alla stazione di Ravenna, furto in un negozio e brutale aggressione alla polizia: chi è stato arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto in un negozio di alimentari, aggressione a pubblico ufficiale e resistenza sono le accuse che hanno portato all’arresto di un uomo di 26 anni originario della Nuova Guinea a Ravenna. L’intervento è stato effettuato dagli agenti dell’U.P.G.S.P. della Questura, che hanno agito nei pressi della stazione ferroviaria nella giornata di ieri.

Controlli intensificati nel centro cittadino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la pressione dei controlli nelle aree centrali della città e nei giardini Speyer è stata ulteriormente rafforzata. L’obiettivo delle forze dell’ordine è quello di prevenire e contrastare i fenomeni di furto e altre attività illecite nelle zone più frequentate di Ravenna.

Arresto nei pressi della stazione ferroviaria

Nel corso della giornata di ieri, gli agenti dell’U.P.G.S.P. sono intervenuti prontamente dopo aver ricevuto una segnalazione di furto presso un negozio di alimentari situato vicino alla stazione ferroviaria. Giunti sul posto, hanno individuato il presunto responsabile, un cittadino della Nuova Guinea di 26 anni, che si è mostrato da subito poco collaborativo.

Resistenza e aggressione agli agenti

Durante il controllo, l’uomo ha opposto resistenza agli operatori di polizia, arrivando ad aggredirli fisicamente. Nell’azione, uno dei due agenti ha riportato delle lesioni, giudicate guaribili in pochi giorni. L’episodio ha richiesto l’immediato accompagnamento del soggetto presso gli uffici della Questura per ulteriori accertamenti.

Sequestro di sostanza stupefacente e sanzione amministrativa

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto in possesso dell’uomo alcuni grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Per questo motivo, è stata emessa nei suoi confronti una sanzione amministrativa, in aggiunta alle accuse già contestate.

Arresto e attesa del giudizio

Informata l’autorità giudiziaria, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per i reati di lesioni, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Successivamente, è stato collocato nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissima.

