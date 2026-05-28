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Eseguito un arresto nella serata del 26 maggio a Rimini, dove un ragazzo minorenne è stato fermato per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’episodio si è verificato in Piazzale Boscovich, dove la vittima è stata aggredita mentre si trovava in spiaggia, e il giovane è stato poi associato presso il CPA di Ancona su disposizione del Tribunale dei Minorenni.

La dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto grazie all’intervento tempestivo degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rimini. Intorno alle ore 18:15 del 26 maggio, la Sala Operativa ha inviato una volante in Piazzale Boscovich dopo aver ricevuto la segnalazione di un individuo fermato per furto.

Secondo quanto ricostruito dagli operatori, la vittima si trovava in spiaggia quando ha notato un ragazzo che stava rovistando tra i suoi effetti personali. Dopo essersi avvicinato e aver intimato al giovane di smettere, quest’ultimo ha continuato nella sua azione, riuscendo infine ad impossessarsi del cellulare della vittima. A quel punto, tra i due è nata una colluttazione che si è protratta fino all’arrivo della volante della Polizia.

L’intervento degli agenti e l’arresto

Gli agenti, giunti sul posto, hanno dovuto affrontare non poche difficoltà per perquisire il ragazzo, che ha opposto resistenza durante le fasi dell’identificazione e del controllo. La perquisizione ha dato esito positivo, consentendo di recuperare la refurtiva. Successivamente, la vittima è stata invitata a recarsi presso la Questura di Rimini per sporgere denuncia formale.

Per quanto accaduto, il giovane è stato tratto in arresto con le accuse di rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale dei Minorenni ha disposto che il ragazzo venisse associato presso il CPA di Ancona, in attesa degli sviluppi giudiziari.

IPA