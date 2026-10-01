Furto in un bar vicino all'ospedale di Pescara, arrestato un uomo di 40 anni dopo la fuga in bici

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato e fuga sono le accuse a carico di due uomini intercettati dalla Polizia nella notte del 29 settembre nei pressi di un bar vicino all’ospedale di Pescara. Uno dei sospetti è stato arrestato e condotto in carcere, mentre il complice è stato identificato e indagato a piede libero.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 4,00 del mattino, quando la Sala Operativa della Questura ha ricevuto un allarme per un’intrusione in corso all’interno di un bar situato nei pressi dell’ospedale cittadino.

L’intervento della Polizia e l’inseguimento

Gli agenti sono intervenuti tempestivamente nella zona segnalata e, all’altezza del ponte Ennio Flaiano, hanno individuato due uomini in bicicletta. Alla vista della Polizia, i sospetti hanno ignorato l’ordine di fermarsi e hanno accelerato lungo la pista ciclabile che costeggia la SS16, in direzione Chieti, tentando di eludere il controllo sfruttando il guard rail che separa la pista dalla strada.

Nonostante il tentativo di fuga, la Volante è riuscita a bloccare uno dei due, mentre il complice si è dato alla fuga a piedi, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

La perquisizione e i materiali sequestrati

Durante la perquisizione personale del fermato, gli agenti hanno trovato all’interno di un marsupio un cacciavite e diversi arnesi atti allo scasso, oltre a un telecomando per autovettura e un altro per porte da garage o cancelli automatici, la cui provenienza è ora oggetto di ulteriori indagini. Nel marsupio sono state rinvenute anche alcune bottiglie, probabilmente parte della refurtiva.

Le immagini della videosorveglianza e la ricostruzione dei fatti

Successivamente, i poliziotti si sono recati presso il bar per incontrare la titolare e visionare le immagini del sistema di videosorveglianza. Dalle registrazioni è emerso che, intorno alle 3:30, l’uomo arrestato aveva forzato la porta d’ingresso del locale, introducendosi all’interno insieme al complice. I due hanno asportato la cassa e diverse bevande, il cui valore è ancora in fase di quantificazione.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

L’uomo fermato, un quarantenne già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia e penali, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il presunto complice, identificato grazie alle immagini della videosorveglianza, è stato invece indagato in stato di libertà per gli stessi reati.

All’esito dell’udienza di convalida, svoltasi nella mattinata del 29 settembre, l’arrestato è stato trasferito presso il carcere di San Donato, mentre proseguono le indagini per rintracciare il complice e chiarire la provenienza degli oggetti sequestrati. L’attenzione resta alta nella città di Pescara, dove le forze dell’ordine continuano a monitorare il territorio per prevenire e reprimere episodi di furto e altri reati.

IPA