Furto in un centro sportivo a Bologna, scoperto ladro tra la siepe: arrestato con le banconote in mano

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Bologna, dopo essere stato sorpreso a rubare in una struttura sportiva. L’episodio è avvenuto nella notte del 9 giugno, quando gli agenti sono intervenuti in zona S. Donato a seguito dell’attivazione di un allarme antiintrusione.

Intervento tempestivo della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti sono giunti sul posto intorno alle 04:30, dopo che il sistema di allarme della struttura aveva segnalato un’intrusione. Una volta sul luogo, le volanti hanno immediatamente bloccato le potenziali vie di fuga e, scavalcando la recinzione, hanno individuato la sagoma di una persona che tentava di nascondersi dietro le siepi.

Il tentativo di furto

L’uomo, un 41enne, è stato colto in flagranza di reato mentre cercava di sottrarre denaro dai registratori di cassa all’interno della struttura. Dopo aver forzato alcuni infissi per entrare, aveva già rimosso i registratori di cassa e li aveva portati all’esterno per prelevare il denaro contenuto.

La perquisizione e l’arresto

Nel corso della perquisizione sul posto, l’uomo è stato trovato in possesso di svariate banconote, che sono state restituite all’avente diritto. Il 41enne è stato quindi dichiarato in arresto per furto aggravato. La misura precautelare adottata è stata successivamente convalidata dall’autorità giudiziaria.

Conseguenze legali

La convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria conferma la gravità del reato commesso. L’uomo dovrà ora affrontare le conseguenze legali del suo gesto, che ha messo in allarme l’intera comunità di Bologna.

Fonte foto: IPA