Furto in un condominio di Firenze: due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato dopo essere stati sorpresi mentre uscivano da un appartamento con refurtiva e arnesi da scasso. L’operazione è avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 26 novembre, durante un servizio di prevenzione e contrasto ai reati predatori.

Il controllo della Polizia e l’individuazione dei sospetti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale della Polizia di Stato di Firenze, impegnato in servizi di prevenzione e contrasto ai reati predatori, ha notato due uomini aggirarsi con fare sospetto in via Mercadante. Gli agenti hanno osservato i movimenti dei soggetti, che si sono soffermati davanti ai portoni d’ingresso condominiali, mostrando particolare attenzione a quelli delle abitazioni della zona.

L’azione sospetta e l’intervento degli agenti

Gli operatori del Commissariato di P.S. Rifredi-Peretola hanno seguito i due uomini, notando che suonavano ripetutamente il campanello di un’abitazione. Non avendo ricevuto risposta, uno dei due, un 55enne, ha iniziato ad armeggiare con un cacciavite sul portone d’ingresso, mentre il complice, un 69enne, fungeva da palo. Gli agenti hanno continuato a monitorare la situazione, osservando la coppia entrare nel condominio.

Il furto e la fuga interrotta

Poco dopo l’ingresso dei sospetti, gli agenti hanno notato che una luce, precedentemente spenta, si era accesa all’interno di un’abitazione al primo piano. Dopo alcuni minuti, i due uomini sono usciti dal condominio con una borsa porta PC in mano. A quel punto, i poliziotti sono intervenuti, fermando immediatamente i sospetti per un controllo approfondito.

La refurtiva e gli arnesi da scasso

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato nella disponibilità dei due uomini la chiave di un’autovettura, tre bracciali, due orecchini, una collana, una chiave di una delle stanze della casa, un porta PC con all’interno un computer, un cacciavite e uno scalpello di circa 30 cm. Gli oggetti rinvenuti sono risultati essere la refurtiva sottratta dall’abitazione, mentre gli arnesi sono stati considerati strumenti atti allo scasso.

Il sopralluogo e la restituzione dei beni

Gli agenti hanno riscontrato che la porta d’ingresso dell’appartamento era stata danneggiata e la camera da letto era stata rovistata. I proprietari dell’abitazione, contattati dalla Polizia, hanno confermato l’ammanco degli oggetti, che corrispondevano con quanto recuperato dagli operatori. Gli arnesi da scasso sono stati sequestrati, mentre la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

L’arresto e le procedure giudiziarie

I due uomini, già noti alle Forze di Polizia per precedenti specifici, sono stati condotti presso le camere di sicurezza della Questura locale e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati sottoposti al rito direttissimo.

