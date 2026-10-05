Furto in un negozio sulla Monti Lepini a Frosinone, arrestato un 53enne che ha ferito un agente

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Ha superato le casse senza pagare con 6 confezioni di alimentari nascoste dietro la schiena, per circa 37 euro. Un uomo di 53 anni è stato arrestato il 3 ottobre a Frosinone, in un negozio sulla Monti Lepini, dalla Volante che si trovava lì per un controllo. Bloccato a pochi metri dall’uscita, ha reagito con calci e spintoni ferendo un agente. Risponde di furto aggravato, resistenza e lesioni.

Furto a Frosinone, la segnalazione della cassiera alla Volante

Come riporta la Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto intorno alle 18:00 in un esercizio commerciale del capoluogo.

Gli agenti erano già sul posto per un controllo quando una cassiera ha segnalato loro un uomo in fuga, dopo che aveva oltrepassato la barriera delle casse senza pagare.

I poliziotti lo hanno inseguito e fermato a pochi metri dall’uscita.

Furto da 37 euro a Frosinone, la reazione e l’agente ferito

Per evitare l’arresto l’uomo ha opposto una violenta resistenza, sferrando calci e spintoni.

Uno degli operatori ha riportato lesioni.

La refurtiva, che il 53enne teneva nascosta dietro la schiena, è stata recuperata per intero e restituita al punto vendita.

Arresto a Frosinone, il 53enne trasferito in carcere

L’uomo ha numerosi precedenti specifici ed era già noto alle forze dell’ordine per furti analoghi.

Al termine delle formalità è stato portato nella Casa Circondariale di Frosinone, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Allo stato è soltanto indiziato: la sua posizione sarà valutata in sede giudiziaria e vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

IPA