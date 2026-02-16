Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto, questo il bilancio dell’operazione condotta nelle prime ore di oggi dalla Polizia di Stato a Lecce, dove un giovane di 19 anni è stato fermato con l’accusa di furto aggravato in concorso. Il ragazzo, originario di Galatina, è stato ritenuto responsabile di due colpi messi a segno all’interno di un esercizio commerciale e di un istituto scolastico, insieme a complici al momento non identificati.

Furto in un supemermercato a Lecce

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato dopo che la sala operativa ha ricevuto una segnalazione relativa a un furto in corso presso il supermercato Conad di via Leone De Castris a Lecce.

Gli agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono giunti rapidamente sul posto, dove hanno potuto visionare le immagini del sistema di videosorveglianza. Dai filmati è emerso che due individui, con il volto coperto, avevano forzato la porta d’ingresso utilizzando barre di metallo e, una volta entrati, avevano sottratto la cassa del bar contenente circa 100 euro.

Le indagini e il ruolo della Polizia Scientifica

Le immagini hanno mostrato che i malviventi avevano più volte toccato vetri e infissi, lasciando potenzialmente tracce utili alle indagini.

Per questo motivo è stato richiesto l’intervento della Polizia Scientifica, incaricata di rilevare le impronte papillari latenti e raccogliere elementi che potessero condurre all’identificazione dei responsabili.

Secondo colpo all’istituto scolastico Presta-Columella

Poco dopo la sala operativa ha segnalato un altro furto presso l’istituto scolastico Presta-Columella di via Vecchia Copertino.

Gli agenti, giunti nelle vicinanze, hanno notato un’autovettura parcheggiata con a bordo un giovane che si è mostrato nervoso e poco collaborativo, senza riuscire a fornire spiegazioni convincenti sulla sua presenza in quel luogo.

Il controllo e la scoperta degli strumenti da scasso

Durante la perquisizione del veicolo gli operatori hanno rinvenuto sul sedile lato passeggero il divisorio danneggiato di una cassa e diverse monete. Nel bagagliaio sono stati trovati materiali atti allo scasso, tra cui un’accetta, un coltello a serramanico, la custodia di un flex, tre maschere nere e due tute rosse.

Il personale della vigilanza ha inoltre riferito di aver visto due individui all’interno dell’istituto che, dopo aver tentato il furto, si sono dati alla fuga.

Ritrovamenti nelle campagne e collegamenti tra i due episodi

Nelle campagne circostanti l’istituto gli agenti hanno recuperato ulteriori attrezzi utilizzati per lo scasso e un paio di scarpe bianche compatibili con quelle indossate da uno dei soggetti ripresi nei filmati del precedente furto al supermercato.

Il 19enne è stato quindi accompagnato presso gli uffici della Questura di Lecce e, al termine degli accertamenti, tratto in arresto. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari, restando a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

