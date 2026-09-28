Furto in una carrozzeria di Mestre con un taglierino e la chiave di un'auto, un denunciato

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Una denuncia per furto aggravato e porto d’armi od oggetti atti ad offendere a Venezia, dove un uomo è stato individuato a Mestre dopo essersi introdotto in una carrozzeria, secondo quanto comunicato dalle autorità.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella giornata di sabato, quando l’allarme antifurto di una nota carrozzeria della zona di Mestre ha richiesto l’intervento di due equipaggi della Squadra Volanti della Questura di Venezia. Gli agenti sono giunti rapidamente sul posto dopo che il sistema di sicurezza aveva segnalato un’intrusione.

L’intrusione e la ricerca del responsabile

Una volta arrivati, i poliziotti hanno raccolto la testimonianza del proprietario dell’officina, il quale ha riferito che un uomo si era introdotto nella proprietà scavalcando la recinzione e aveva rovistato all’interno di alcune automobili parcheggiate per le riparazioni. Mentre un equipaggio ha effettuato un sopralluogo all’interno della carrozzeria, l’altro ha perlustrato la zona circostante alla ricerca del presunto autore del reato.

Le indagini e l’identificazione

Grazie anche alla visione delle immagini di videosorveglianza installate presso la carrozzeria, gli agenti sono riusciti a rintracciare il sospettato nei pressi di un altro esercizio commerciale situato nelle vicinanze. L’uomo, identificato come cittadino italiano, è risultato avere numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona.

La versione dell’indagato e i riscontri della Polizia

Durante il controllo, l’uomo ha dichiarato agli agenti di essersi introdotto nella proprietà con l’intenzione di trovare un riparo per la notte, poiché senza fissa dimora. Tuttavia, gli accertamenti condotti dagli operatori hanno portato al rinvenimento di un taglierino vicino al soggetto e, all’interno di una tasca dei suoi pantaloni, di una chiave di accensione appartenente a una delle autovetture in riparazione presso l’officina.

La denuncia e le precisazioni delle autorità

L’uomo è stato quindi denunciato per furto aggravato e porto d’armi od oggetti atti ad offendere. Le autorità hanno sottolineato che il procedimento penale è ancora in corso e che la colpevolezza dell’indagato dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile. L’intervento tempestivo della Polizia ha permesso di evitare ulteriori danni e di restituire la situazione alla normalità nella zona di Venezia.

IPA