Furto in villa a Torbole Casaglia e fuga nel vuoto, ladri finiscono in ospedale: arrestati

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Eseguiti due arresti in provincia di Brescia, a Torbole Casaglia, dove nella notte sono stati fermati due uomini sorpresi a compiere un furto aggravato all’interno di una villa privata. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione che ha permesso ai militari di cogliere i responsabili in flagranza di reato.

Operazione notturna dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato la scorsa notte, intorno alle 03:30, quando la Centrale Operativa ha ricevuto una segnalazione riguardante un’intrusione in corso presso una villa a Torbole Casaglia. Immediatamente sono state inviate le pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile di Chiari, che hanno raggiunto il luogo indicato con tempestività.

L’arrivo sul posto e la scoperta degli indizi

Giunti presso l’abitazione, i militari hanno effettuato un’ispezione del perimetro, notando subito alcuni segnali inequivocabili di reato: una serranda divelta al primo piano, attrezzi da scasso e materiale per il travisamento abbandonati vicino a una grondaia. Questi elementi hanno confermato i sospetti di un furto in atto.

Accortisi della presenza delle forze dell’ordine, i due uomini, entrambi di 41 anni, hanno tentato una fuga disperata: sono usciti dalla finestra forzata e si sono lanciati dalla balconata, compiendo un salto di circa 4 metri. La reazione immediata dei Carabinieri ha permesso di bloccare subito il primo dei due, mentre il complice, che aveva provato a scappare dal lato opposto della villa, è stato rintracciato pochi minuti dopo mentre si nascondeva dietro alcune siepi del giardino.

Recupero della refurtiva e intervento dei soccorsi

Durante le perquisizioni personali, i militari hanno recuperato l’intera refurtiva, che è stata successivamente riconsegnata alla legittima proprietaria, informata dell’accaduto. A causa del salto e del violento impatto con il terreno, entrambi gli arrestati hanno riportato traumi agli arti. È stato quindi richiesto l’intervento del personale medico del 118, che ha trasportato i due uomini in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia.

L’Autorità Giudiziaria, informata tempestivamente dal Reparto procedente, ha disposto che i due arrestati venissero tradotti in carcere, dove rimarranno a disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari.

IPA