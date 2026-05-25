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Sono scattate due denunce per furto con destrezza a Parma: una coppia, composta da un 36 enne di origini cubane e una 38enne argentina, entrambi residenti fuori provincia e irregolari sul territorio nazionale, è stata fermata e denunciata dopo essersi resa responsabile di un furto ai danni di una donna in un centro commerciale della zona San Leonardo. I due sono stati individuati grazie al sistema di controllo dei varchi cittadini e sottoposti a ulteriori accertamenti amministrativi e penali.

La dinamica del furto e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata del 21 maggio 2026, quando una pattuglia delle volanti è intervenuta presso un centro commerciale situato nella zona San Leonardo di Parma. La segnalazione è arrivata dopo che una donna aveva subito il furto con destrezza del proprio portafoglio da parte di due individui, un uomo e una donna, che si erano poi allontanati rapidamente a bordo di un SUV.

La vittima, ancora scossa, ha raccontato agli agenti che i due sospetti, apparentemente di origine sudamericana, avevano agito con rapidità e precisione, riuscendo ad appropriarsi del suo portafoglio senza che lei potesse reagire. Nonostante il momento concitato, la donna è riuscita a prendere nota della targa del veicolo utilizzato per la fuga, dettaglio che si è rivelato fondamentale per le indagini.

La Sala Operativa della Polizia, ricevuta la segnalazione, ha immediatamente diramato una nota di ricerca relativa all’autovettura. Grazie al sistema di controllo dei varchi elettronici, il SUV è stato localizzato mentre transitava dal varco di Via Mantova, in direzione fuori città. Le pattuglie hanno quindi esteso le ricerche nella zona indicata, avvalendosi delle descrizioni fisiche dettagliate fornite dalla vittima.

L’individuazione e il fermo dei sospetti

Dopo pochi minuti, le volanti hanno individuato l’auto segnalata parcheggiata davanti a un centro commerciale in località Sorbolo. A bordo si trovava una donna, mentre poco distante un uomo, le cui caratteristiche corrispondevano a quelle descritte dalla vittima, cercava di allontanarsi rapidamente entrando in una farmacia. Gli agenti sono riusciti a fermare entrambi i sospetti, identificandoli come un 36 enne di origini cubane e una 38enne di nazionalità argentina, entrambi residenti fuori provincia e già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici relativi a reati contro il patrimonio.

La perquisizione e i riscontri

Durante la perquisizione dell’autovettura, gli agenti hanno rinvenuto nel bracciolo due frammenti di sostanza stupefacente del tipo hashish. Nel bagagliaio sono stati trovati diversi capi di abbigliamento maschili, presumibilmente utilizzati dai due per effettuare cambi tattici e rendere più difficile la loro identificazione. La presenza della sostanza stupefacente ha portato anche alla segnalazione della donna per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

I due sono stati accompagnati in Questura e denunciati in stato di libertà per furto con destrezza in concorso. Per il 36 enne cubano, già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dall’Ufficio Immigrazione di Milano ma sospeso dal Giudice di Pace della stessa città, è stato avviato il procedimento amministrativo per l’emissione del foglio di via obbligatorio. La 38enne argentina, irregolare sul territorio nazionale, è stata invece messa a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che le ha notificato il provvedimento di espulsione e l’ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale.

IPA