Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sei persone sono state arrestate per furto e ricettazione di farmaci ad alto costo a Reggio Emilia. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica Reggiana, ha permesso di individuare i responsabili di tre ingenti furti avvenuti tra giugno e luglio 2025. Complessivamente, sono stati sottratti farmaci per un valore di 930mila euro. L’indagine ha portato anche al sequestro di 10 colli di farmaci oncologici e immunosoppressori per oltre un milione di euro.

Le indagini e la scoperta della banda

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’indagine è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile di Reggio Emilia e si è sviluppata attraverso una serie di attività investigative coordinate dalla Procura locale. Gli agenti hanno ricostruito la dinamica di tre furti di farmaci, perpetrati ai danni di un deposito farmaceutico e di una farmacia tra giugno e luglio 2025. Gli inquirenti hanno raccolto prove fondamentali grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, all’esame dei tabulati telefonici, alle intercettazioni telefoniche e ambientali, e a servizi di pedinamento mirati.

Il modus operandi della banda

La banda, composta da sei persone, si era organizzata in modo meticoloso. Ogni componente aveva un ruolo preciso: c’era chi si occupava di noleggiare le auto necessarie per i colpi, chi gestiva la vendita della refurtiva e chi curava l’immissione dei farmaci rubati nel mercato nero. I furti erano preceduti da accurati sopralluoghi, e il gruppo disponeva di numerose vetture e sofisticati sistemi di comunicazione per eludere i controlli delle forze dell’ordine.

I furti e il valore della refurtiva

Nel corso delle azioni criminali, la banda è riuscita a sottrarre farmaci per un valore complessivo di 930mila euro. I colpi sono stati messi a segno ai danni di un deposito farmaceutico e di una farmacia, entrambi situati nel territorio di Reggio Emilia. Il bottino era costituito principalmente da farmaci oncologici e immunosoppressori, prodotti di grande valore economico e di fondamentale importanza per la salute dei pazienti.

Le perquisizioni e il sequestro dei farmaci

Durante le indagini, gli agenti hanno effettuato perquisizioni in alcuni immobili riconducibili a uno dei membri della banda. In queste operazioni sono stati rinvenuti e sequestrati 10 colli contenenti farmaci oncologici e immunosoppressori, per un valore stimato superiore a un milione di euro. Questo sequestro ha rappresentato un duro colpo per il mercato nero dei farmaci, sottraendo alla criminalità prodotti che avrebbero potuto essere rivenduti illegalmente.

Le misure cautelari

Al termine delle indagini, la Procura della Repubblica di Reggio Emilia ha disposto diverse misure cautelari nei confronti dei sei indagati. A due componenti della banda è stata applicata la custodia cautelare in carcere, per altri due sono scattati gli arresti domiciliari, mentre gli ultimi due sono stati sottoposti all’obbligo di dimora. Le accuse contestate sono quelle di furto aggravato e ricettazione di farmaci ad alto costo.

Il ruolo della Polizia e della Procura

L’operazione è stata resa possibile grazie alla stretta collaborazione tra la Squadra Mobile di Reggio Emilia e la Procura della Repubblica locale. Gli investigatori hanno lavorato senza sosta per ricostruire la rete criminale e assicurare alla giustizia i responsabili dei furti. L’azione delle forze dell’ordine ha permesso di recuperare una parte significativa dei farmaci sottratti e di interrompere un traffico illecito che avrebbe potuto mettere a rischio la salute pubblica.

IPA